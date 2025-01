Hàn Quốc đình chỉ công tác quan chức làm rò rỉ thông tin mật cho cảnh sát

Cảnh sát được triển khai bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul sáng 4/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc - lực lượng chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, thông báo đã đình chỉ công tác đối với một giám đốc điều hành của cơ quan này, với cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho lực lượng cảnh sát.

Thông cáo báo chí của Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc cho biết vị giám đốc điều hành của cơ quan trên đã gặp 2 quan chức từ Ủy ban Điều tra quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại một khách sạn và cung cấp thông tin nội bộ, bao gồm cả các địa điểm bố trí lực lượng bí mật - được gọi là “cơ sở bí mật quân sự.”

Theo Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc, giám đốc điều hành được đề cập đã vi phạm Đạo luật Dịch vụ dân sự quốc gia, Đạo luật Bảo vệ căn cứ và cơ sở quân sự, Đạo luật Bảo vệ bí mật quân sự, Đạo luật An ninh Tổng thống và các Quy định về Dịch vụ an ninh.

Hiện quan chức này đã bị đình chỉ công tác để có các biện pháp tiếp theo, trong đó có cả hành động pháp lý.

Cơ quan này cũng nhận trách nhiệm vì để quan chức vi phạm nhiều luật khác nhau khi trao đổi thông tin bí mật với các quan chức của Cơ quan Cảnh sát quốc gia, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng cho các biện pháp an ninh của tổng thống.

Trước đó, tại cuộc họp của các giám đốc điều hành Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc, một lãnh đạo cơ quan này đã yêu cầu giám đốc điều hành trên từ chức và bị đưa vào trạng thái chờ xử lý vì người này được cho là đã chỉ trích Thứ trưởng Bộ An ninh Tổng thống Lee Kwang Woo và Phó giám đốc Kim Seong Hoon theo đường lối cứng rắn vì đã “ngăn chặn một cách vô lý” việc thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Seok Yeol./.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: vietnamplus.vn