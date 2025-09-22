Hạn chế thấp nhất tiêu cực học đường

Có hiệu lực từ ngày 31-10, Thông tư 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đề cập nội dung kỷ luật buộc thôi học đối với học sinh.

Đây là điều được nhiều người đánh giá cao khi thông cảm với những nhân cách chưa trưởng thành, xiển dương giáo dục nhân văn và khuyến khích bền chặt hơn mối quan hệ thầy trò.

Môi trường học đường luôn được kỳ vọng thân thiện, chan hòa, sinh động... - Ảnh minh họa

Tuy nhiên giữa lý tưởng và thực tế thường có khoảng cách. Thực tế, nhiều vụ học sinh chống đối giáo viên bằng lời nói, thái độ, thậm chí là hành động, đã xảy ra. Bạo lực học đường còn diễn ra giữa học sinh với nhau, thậm chí giữa giáo viên với phụ huynh.

Theo Thông tư 19/2025, có 3 biện pháp kỷ luật học sinh, gồm: nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Trong khi đó, 5 hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm của học sinh gồm: khuyên bảo, tư vấn, phối hợp với gia đình và các lực lượng khác thay đổi nhận thức các em…

Trường hợp 3 biện pháp và 5 hoạt động này thiếu hiệu quả thì học sinh vẫn được đến lớp? Nếu vậy, việc này cần xem xét lại.

Bởi lẽ, vai trò của việc tiếp nhận tri thức thông qua giáo dục đúng là rất quan trọng đối với quá trình phát triển nhân cách của mỗi học sinh. Tuy nhiên, nếu một cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý và sự tiếp nhận tri thức của nhiều người khác thì thiệt hại cho nền giáo dục nói riêng, xã hội nói chung khó đong đếm hơn.

Vì thế, nếu không thể điều chỉnh thông tư nêu trên, ngành giáo dục cần tính kỹ hơn phương án tổ chức những lớp học chuyên biệt dành cho các học sinh gây nên ảnh hưởng tiêu cực ấy.

Tác giả: Ngọc Kỳ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động