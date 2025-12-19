Đình chỉ bếp ăn trường bán trú 5 tháng vì xảy ra ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo Quảng Trị nói gì?

Sau sự việc ngộ độc xảy ra, bếp ăn bán trú của trường đã được tổ chức lại, giao cho tổ kiểm thực quản lý, học sinh đã được ăn uống đầy đủ và an toàn - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 17-12, mạng xã hội tại Quảng Trị có nhiều tranh luận về quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Trị với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh nhập viện.

Trong quyết định xử phạt này, UBND tỉnh Quảng Trị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với tổng số tiền 196,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có thêm hình phạt bổ sung là đình chỉ bếp ăn bán trú 5 tháng.

Tuy nhiên nhiều người rất băn khoăn về thời hạn đình chỉ bếp ăn. Vì học sinh của trường toàn con em đồng bào Vân Kiều ở các vùng núi sâu. Lâu nay, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 75 học sinh này được hỗ trợ tiền để nấu ăn 3 bữa mỗi ngày tại trường. Tuy là bán trú nhưng vì điều kiện xa nhà, các em đều ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu mới về nhà.

Nhiều người băn khoăn việc đình chỉ bếp ăn đến 5 tháng mà không đưa ra phương án nấu ăn cho học sinh bán trú thì học sinh không biết ăn uống thế nào để tiếp tục đi học.

"Nếu đình chỉ bếp ăn 5 tháng thì các em học sinh ăn uống thế nào và ở đâu khi đi học? Ở miền núi cũng không có hàng quán. Không lẽ phụ huynh phải nấu mang đến cho con em theo từng bữa", người dân nêu ý kiến.

75 học sinh bán trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy đã có bữa ăn ngon - Ảnh: QUỐC NAM

Trả lời Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết quyết định xử phạt với trường để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể đã được sự tham mưu của nhiều sở ngành liên quan.

"Quyết định hành chính có quy chuẩn riêng, có một số nội dung quá chi tiết không thể đưa vào. Tuy nhiên quyết định xử phạt chỉ là bước đầu. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc tổ chức lại bếp ăn mới cho học sinh đảm bảo an toàn trong thời gian bếp ăn chính bị đình chỉ", lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó có việc chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt nhà trường tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

