Yêu cầu Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp minh chứng về tuyển sinh tiến sĩ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có công văn gửi Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) về việc rà soát quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025.

Rà soát quy trình tuyển sinh tiến sĩ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, được Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt tại công văn ban hành trước đó.

Nội dung rà soát căn cứ trên báo cáo của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên quan đến công tác tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2025.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND xem xét giải quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp đầy đủ minh chứng về:

"Vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang thông tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chi theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hướng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội”.

Cùng các "phản hồi thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch" và kết quả giải quyết của các cơ quan đối với các phản hồi của trường.

Trường chưa phản hồi sau khi bài báo của Âu Nhật Huy bị gỡ bỏ

Trước đó Tuổi Trẻ Online đã đưa tin về danh sách thí sinh trúng tuyển tiến sĩ năm 2025 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong đó thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) có tên trong danh sách với thứ hạng cao.

Tuy nhiên nhiều ngày qua, cộng đồng mạng liên tục đặt câu hỏi về tính khách quan của kết quả trúng tuyển bậc tiến sĩ của thí sinh này. Nhiều người nghi ngờ về sự công bằng của quá trình xét tuyển.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, trường đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025. Ngày 9-10, Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2025-2026 đã họp để xem xét trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy.

Về trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy, qua kiểm tra, trường xác nhận rằng thí sinh này có tên trong danh sách trúng tuyển, đã được xét tuyển đúng quy trình, hồ sơ hợp lệ và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh Huy có nộp 8 bài báo, gồm: 5 bài đăng trên tạp chí trong nước và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế.

Nhưng đến ngày 8-10 trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế, trong danh sách bài báo Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi với nội dung rút bài đã công bố.

Căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, tuy nhiên điểm tối đa (mức trần) cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10 điểm, và 10 điểm này được tiểu ban chuyên môn sử dụng để tính vào tổng điểm, tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm.

"Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo của Âu Nhật Huy còn lại sẽ là 9,5 điểm. Vì vậy hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm, với điểm số này thì không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ", đại diện trường cho biết.

Nhưng sau đó, một bài báo quốc tế, trong số bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi nghiên cứu sinh vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã bị tạp chí gỡ bỏ.

Tổng biên tập tạp chí JCOPDF đã gỡ bỏ bài báo vì cho rằng nhóm tác giả đã công bố trùng lặp nội dung, "có mức độ tương đồng cao và trong một số phần là giống hệt với một bài báo đã được xuất bản trong tạp chí Y Học Việt Nam số tháng 1-2025".

Trước đó hội đồng tuyển sinh của trường cũng khẳng định: "Trường cam kết tuân thủ nguyên tắc liêm chính khoa học trong mọi hoạt động của trường. Nếu phát hiện có vấn đề liên quan đến liêm chính khoa học của tập thể và cá nhân thuộc trường, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, xác minh và xử lý theo quy định".

Sáng 22-10, Tuổi Trẻ đã liên hệ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để hỏi việc trường có quyết định gì mới sau khi bài báo trên bị gỡ bỏ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

