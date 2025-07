Nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên chủ nhiệm

Theo ông Đ ỗ Đ ức Quế, đ ể t ư v ấn t âm lý th ực sự ph át huy hi ệu quả, cần c ó s ự phối hợp đ ồng bộ giữa Bộ GD& ĐT, c ác S ở GD& ĐT, đ ội ng ũ chuy ên gia trong l ĩnh v ực c ông tác xã h ội, t âm lý h ọc đư ờng, c ùng v ới sự v ào cu ộc chủ đ ộng của c ác c ơ s ở gi áo d ục. Bộ GD& ĐT y êu c ầu c ác S ở GD ĐT x ây d ựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đ ịa ph ương, đ ồng thời chỉ đ ạo, h ư ớng dẫn c ác nhà tr ư ờng tổ chức thực hiện ph ù h ợp với đi ều kiện thực tiễn.