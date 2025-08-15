Dinh dưỡng học đường - đã đến lúc cần phải luật hóa

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của Tập đoàn TH, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt”.

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta xác định con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy đề nghị các ban bộ, ngành, các địa phương phải đổi mới tư duy trong nhận thức, hành động về chủ trương, quyết sách của Trung ương về phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần sớm hoàn thiện đồng bộ thể chế về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển; cần hướng tới có một hệ thống quy phạm pháp luật cao hơn trong lĩnh vực này bởi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định.

Cùng với đó, cần triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, tầm vóc người Việt Nam, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chương trình y tế học đường và sữa học đường; huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hóa, triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc người Việt Nam…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm có tựa đề “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, trong đó nhấn mạnh, xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí của dân tộc.

Gánh nặng “kép” về dinh dưỡng

Thông tin tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng ở tuổi tiền tiểu học và tiểu học, ở cả vùng nông thôn và thành thị, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em, học sinh vẫn còn ở mức cao. Trong khi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, bữa ăn trẻ em, học sinh còn thiếu về số lượng, mất cân đối về chất lượng thì tại các vùng đô thị, tình trạng ăn uống bất hợp lý đang trở thành phổ biến, ăn thừa năng lượng, tiêu thụ nhiều chất béo, đường, muối và các loại thực phẩm chế biến sẵn có đậm độ năng lượng cao, nhiều acid béo, chỉ số đường huyết cao, nghèo vi chất dinh dưỡng và chất xơ, ít ăn rau và trái cây, thiếu vận động thể lực. Bên cạnh đó, sức khỏe và thể chất trẻ em, học sinh hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm được đủ thời gian hoạt động thể lực hàng ngày dẫn đến tầm vóc của người Việt Nam chậm cải thiện và thấp hơn so với trung bình của nhiều nước trong khu vực. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chiều cao ở trẻ em, trong đó trên 50% là do vai trò của bảo đảm dinh dưỡng và rèn luyện thể lực, ngoài ra là các yếu tố khác như di truyền, tâm lý, sức khỏe... Vì vậy, cần phải đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ, làm cơ sở để tiếp nhận và phát triển khoa học kỹ thuật, cho trẻ em trong giai đoạn này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức

Bộ GDĐT xác định bảo đảm dinh dưỡng học đường và tăng cường các hoạt động thể lực là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội để góp phần vào sự phát triển thể lực, tầm vóc, trí tuệ con người và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

“Phải hoàn thiện thể chế, chính sách - coi đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho phát triển. Đã đến lúc chúng ta cần một khung pháp lý toàn diện, các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ” – Thứ trưởng nói.

Đồng tình quan điểm này, bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên chuyên trách - Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội thông tin, Việt Nam hiện chưa có văn bản toàn diện về dinh dưỡng học đường để bảo đảm công tác này được triển khai một cách tổng thể, đồng bộ và hiệu quả, chưa ban hành bộ tiêu chuẩn thống nhất, thiếu cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức, giám sát thực hiện.

Thông tin thêm tại hội thảo, TS.BS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế cho biết, hiện nay Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng Luật Phòng bệnh để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Dự thảo luật dành một chương riêng quy định về dinh dưỡng trong phòng bệnh, tập trung vào dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ dưới 24 tháng tuổi, dinh dưỡng cho trẻ em và dinh dưỡng học đường…

Bữa ăn của người Việt thiếu tới 40% canxi cho con ở tuổi đang lớn

Chia sẻ những tâm huyết tại hội thảo, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH bày tỏ: “Các mẹ có biết, bữa ăn của người Việt thiếu tới 40% canxi cho con ở tuổi đang lớn, các con phần lớn bị thiếu máu, thiếu kẽm, thiếu vi chất vì chế độ ăn không phù hợp. Tình yêu con của mẹ vô bờ bến, nhưng sự am hiểu về dinh dưỡng chưa tường tận hoặc vì điều kiện kinh tế quá khó khăn hoặc vì nhiều lý do khác nên nhiều khi người mẹ đã vô tình không dành trọn vẹn cho con những điều tốt đẹp nhất.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH

Bà Hương chia sẻ thêm: “Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ được uống 1 ly sữa tươi sạch học đường mỗi ngày có thể đóng góp đáng kể vào nhu cầu dinh dưỡng và cung cấp khoảng 30% lượng kẽm và sắt cần thiết cho cơ thể. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc FAO đã khẳng định sữa tươi là thức ăn hoàn chỉnh nhất cho trẻ đang tuổi lớn.

Các mẹ cũng lưu ý cho con uống sữa tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thể trạng theo lứa tuổi là tối ưu. Cho con uống sữa để không bỏ lỡ cơ hội phát triển của con ở lứa tuổi vàng. Mỗi ngày chậm trễ triển khai Bữa ăn học đường là một ngày cơ hội lớn của các con đang trôi qua”.

