Nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia tốt nghiệp ở Australia

Nguyễn Thị Thu Hằng vượt qua 3 thí sinh nam để giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trang.

"Kết thúc chặng hành trình đi học đại học. Cuối cùng cũng cầm được 2 tấm bằng cử nhân trên tay", Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 2002, quê Ninh Bình), quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, chia sẻ niềm vui khi cùng lúc nhận hai bằng cử nhân ở Australia vào tối 19/12.

Cô vừa tốt nghiệp và nhận bằng hai ngành là Kinh doanh và Hệ thống Thông tin Kinh doanh (Phân tích dữ liệu) tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Thu Hằng được biết đến là quán quân nữ duy nhất của Đường lên đỉnh Olympia trong vòng 14 năm qua, và là một trong 4 nhà vô địch nữ trong suốt 25 năm chương trình được tổ chức.

Giống như những nhà vô địch khác, cô lựa chọn du học tại Australia, nhưng phải trì hoãn một năm do đại dịch Covid-19.

Ngày tốt nghiệp, Thu Hằng gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ các quyết định của cô. "Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để con biết dù có đi đâu xa thì vẫn luôn là nơi bình yên chờ con quay về", cô viết.

Hằng còn dành sự biết ơn đến gia đình cô Hien M. Nguyen và chú John - những người đã giúp đỡ từ ngày đầu tiên cô đặt chân tới Melbourne. "Đối với cháu, cô chú và Ben như là gia đình của cháu ở Australia này vậy. Nhờ cô chú mà cháu luôn cảm nhận được sự ấm cúng, bình yên ngay cả khi xa gia đình cả 8.000 cây số".

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, Thu Hằng so sánh cuộc đời mình như "biểu đồ hình sin". Cô hạnh phúc khi đã chạm tới ước mơ du học từ thuở bé, may mắn có cơ hội đi giao lưu với bạn bè từ nhiều nước, còn giành được học bổng sang Hàn Quốc học trao đổi tại ĐH Sungkyunkwan.

Cuộc sống du học sinh cho cô được trải nghiệm rất nhiều công việc từ văn phòng, nhà hàng, gia sư, làm hướng dẫn viên du lịch cho tới tự tập tành kinh doanh riêng, và cả những chuyến du lịch khám phá.

"Nhưng không có nghĩa là lúc nào cuộc đời cũng đều là nốt thăng, mình cũng có những giai đoạn thật sự rất khó khăn, là không biết bao nhiêu lần tự nhìn vào trong gương và không biết mình đang làm cái gì ở cái xứ chuột túi này vậy, là cảm giác chỉ muốn buông hết tất cả book vé máy bay về Việt Nam làm lại cuộc đời", Thu Hằng bộc bạch.

Cuối cùng, cô nhẹ nhõm khi đã vượt qua được tất cả, để giờ nhìn lại thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, cho mình những bài học, kinh nghiệm.

"Mình thật sự cảm thấy rất biết ơn. Sau tất cả, cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc", nhà vô địch Olympia chia sẻ.

Thu Hằng tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020, Thu Hằng - khi đó là học sinh THPT Kim Sơn A, Ninh Bình - đã có phần thi đầy ấn tượng. Nữ sinh duy nhất trong trận đấu đã vượt lên dẫn đầu để trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Điểm nhấn của phần thi nằm ở vòng Vượt chướng ngại vật, chỉ sau một hàng ngang gợi ý, Thu Hằng bất ngờ nhấn chuông giành quyền trả lời chỉ sau một dữ liệu. Với việc tìm ra đáp án đúng là "Y tế", cô giành được 80 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm. Kết thúc trận chung kết, nữ sinh 2003 giành 235 điểm chung cuộc, trở thành nhà tân vô địch Olympia.

Sau khi ra nước ngoài du học, Thu Hằng thường xuyên cập nhật những hình ảnh về cuộc sống của mình. Ngoài thời gian học tập, cô cũng yêu thích du lịch và khám phá nhiều vùng đất mới, nhìn ngắm và trải nghiệm văn hóa khắp nơi.

