Hai phút làm điều này, bệnh tiểu đường - tim mạch lui bước

Viết trên The Conversation, nhà nghiên cứu Samina Akhtar từ Đại học Aga Khan (Pakistan) đã chỉ ra cách dễ dàng để đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, tim mạch... và thậm chí là tử vong sớm do thói quen ngồi lâu.

Nếu chỉ tập thể dục ngoài giờ làm, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch... do ngồi lâu vẫn khá lớn - Minh họa AI: Thu Anh

Các khảo sát cho thấy nhiều người hiện dành tới 10 tiếng mỗi ngày ngồi ở bàn làm việc, tham dự các cuộc họp hoặc trước màn hình máy tính.

Mọi người thường được khuyên nên bảo vệ sức khỏe bằng cách tập thể dục nhiều hơn và ăn uống lành mạnh hơn.

Tuy nhiên các bằng chứng gần đây cho thấy ngay cả những người đạt được mục tiêu tập thể dục được khuyến nghị vẫn có thể đối mặt với nguy cơ sức khỏe cao hơn nếu họ dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi một chỗ.

Theo đó, một người có thể hoạt động thể chất nhưng vẫn rất ít vận động. Chạy bộ trước khi đi làm sẽ không bù đắp hết được tác hại của việc ngồi lì một chỗ suốt giờ làm.

Các phân tích cho thấy tình trạng này có thể góp phần gây ra tình trạng kháng insulin, một nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Quá trình chuyển hóa chất béo cũng chậm lại, lưu thông máu kém hiệu quả.

Điều này làm suy giảm chức năng mạch máu và theo thời gian, góp phần làm tăng huyết áp và phát sinh các vấn đề tim mạch chuyển hóa khác, bao gồm mức cholesterol không lành mạnh và tích tụ mỡ bụng.

Ngồi lâu cũng ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, gây ra các cơn đau nhức thường thấy ở nhân viên văn phòng.

Mặc dù vậy, các bằng chứng cũng chỉ ra cách bù đắp hiệu quả cho việc ngồi lâu, điều mà nhiều người vì công việc không thể tránh khỏi.

Trong một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Journal of Clinical Lipidology, việc đứng dậy hoặc vận động chỉ từ 2-5 phút mỗi 30 đến 60 phút có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa.

Bên cạnh đó, thiết kế không gian làm việc cũng rất quan trọng. Bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao cho phép nhân viên luân phiên giữa tư thế ngồi và đứng, cầu thang và lối đi dễ tiếp cận... là những giải pháp mà nhà nghiên cứu Samina Akhtar đề xuất.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người Lao Động