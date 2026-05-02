Nghệ An: Nỗi đau của người mẹ mang song thai nhưng chỉ có một đứa con chào đời mang bệnh bại não

Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, trú thôn Mỹ Lâm, xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) khi mang trong mình nỗi đau không gì bù đắp. Một đứa con mất ngay từ trong bụng, đứa còn lại phải sống trong bệnh tật suốt 8 năm qua.

Biến cố ập đến khi thai kỳ của chị Hồng bước sang tuần thứ 32. Những cơn đau bụng bất thường khiến chị vội vàng đi khám và chết lặng khi nhận tin một thai nhi đã ngừng tim. 3 ngày sau, chị buộc phải phẫu thuật để đưa cả hai con ra ngoài. Bé Nguyễn Thị Thùy Linh - đứa trẻ còn lại - sinh ra chỉ nặng 1,7kg, phải nằm lồng kính suốt 2 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tưởng chừng giữ được con là một phép màu, nhưng từ đó, chuỗi ngày gian nan cũng bắt đầu. Linh được chẩn đoán bị bại não nặng, thoát vị bẹn, kèm suy dinh dưỡng. Cơ thể em co quắp, chân tay cứng đờ, không thể đi lại hay nhận thức. Dù đã 8 tuổi, cân nặng của Linh chỉ khoảng 7kg, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Nhắc lại những tháng ngày đã qua, chị Hồng không kìm được nước mắt: "Một đứa con mất từ trong bụng, đứa còn lại thì bệnh tật hành hạ. Nhìn con ngày càng gầy yếu mà xót xa lắm. Suốt 8 năm nay, tôi chỉ quanh quẩn chăm con, đưa con đi viện, không thể làm gì để kiếm tiền".

Không chỉ mang nỗi đau tinh thần, chị Hồng còn phải gồng mình trước gánh nặng mưu sinh. Ngoài bé Linh cần chăm sóc đặc biệt, chị Hồng còn 2 con nhỏ vẫn đang tuổi ăn học. Mọi chi phí đều dồn lên vai người chồng là anh Nguyễn Quang Mạnh (38 tuổi). Anh Mạnh không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, từ phát rẫy, trồng keo đến phụ hồ. Công việc bấp bênh khiến thu nhập của anh chỉ khoảng 300.000 đồng/ngày, mỗi tháng may mắn lắm làm được nửa tháng.

Trong khi đó, chi phí thuốc men, sữa, bỉm và điều trị cho Linh lại vượt quá khả năng của gia đình. Mỗi lần con nhập viện là một lần vợ chồng phải vay mượn khắp nơi.

"Làm được đồng nào cũng chỉ đủ lo thuốc và sữa cho con. Nhiều lúc bất lực, chỉ mong con có một ngày sống bình yên mà cũng khó.

5 năm trước, thương hoàn cảnh, 2 bên nội ngoại, bạn bè, hàng xóm góp công, góp sức xây cho gia đình tôi căn nhà nhỏ dưới chân đồi mới có chỗ ở", chị Hồng chia sẻ thêm.

Theo ông Trần Công Long, Trưởng thôn Mỹ Lâm, gia đình chị Hồng thuộc diện cận nghèo nhiều năm. Từ khi bé Linh mắc bệnh, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Chị Hồng phải ở nhà chăm con, không có thu nhập, còn anh Mạnh thì công việc không ổn định.

Hiện mỗi tháng Linh được hỗ trợ 1,25 triệu đồng, song số tiền này chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu điều trị. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của cháu bé ngày càng yếu, cần được chăm sóc lâu dài.

"Chính quyền địa phương và bà con đã hỗ trợ, nhưng chỉ được phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé Linh có thêm cơ hội chữa bệnh, được chăm sóc tốt hơn, gia đình bớt gánh nặng để tiếp tục hành trình giành giật sự sống đầy gian nan phía trước", ông Long bày tỏ.

Mọi giúp đỡ cho bé Linh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ bé Linh), thôn Mỹ Lâm, xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Hồng: 0364148087, ngân hàng MSB. ĐT: 0364148087.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Phụ nữ mới