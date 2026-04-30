Quá thương tâm: Nam diễn viên qua đời đột ngột ngay trước ngày khai trương nhà hàng của mình, để lại con gái 3 tuổi mắc bệnh tim

Trưa 30/4, tờ Starnews đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Dong Bin (phim Chuyện Tình Sungkyunkwan) vừa đột ngột qua đời tại nhà hàng sắp khai trương của mình. Được biết, nam diễn viên đình đám dự kiến sẽ khai trương nhà hàng này ngay trong tháng 5. Nhưng khi kế hoạch chưa kịp được thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56 và để lại cô con gái bé bỏng chỉ mới 3 tuổi còn đang mắc bệnh tim.

Theo Sở cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), vào khoảng 4 giờ 25 phút chiều ngày hôm qua (29/4), 1 người quen phát hiện Park Dong Bin trong tình trạng đã tử vong tại nhà hàng mà nam diễn viên sắp mở thuộc khu thương mại ở phường Jangan, Pyeongtaek. Ngay sau đó, người này đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan tới tội phạm hay thư tuyệt mệnh do cố nghệ sĩ để lại. Tính đến hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của Park Dong Bin vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Park Dong Bin vừa đột ngột qua đời ngay tại nhà hàng mà anh sắp khai trương.

Được biết, lễ viếng Park Dong Bin diễn ra tại phòng VIP số 5 thuộc tầng 4 tại nhà tang lễ Domin ở Anseong, tỉnh Gyeonggi. Lễ đưa tang dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 1/5 tới đây (giờ Hàn Quốc). Nam diễn viên sẽ được an táng tại công viên tưởng niệm Woosung.

Park Dong Bin bắt đầu được khán giả xứ kim chi biết đến rộng rãi qua bộ phim điện ảnh Shiri hồi năm 1998. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh lớn của điện ảnh Hàn Quốc bao gồm Cờ Thái Cực Giương Cao, Săn Tiền Thưởng...

Trong suốt sự nghiệp, Park Dong Bin thể hiện sự đa dạng qua hàng loạt vai diễn biến hóa ở cả 2 mảng phim cổ trang và hiện đại, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lối diễn xuất chân thực. Nhờ khả năng diễn xuất ổn định và khí chất đáng nhớ, nam tài tử đã được khán giả cũng như giới chuyên môn ca ngợi là 1 trong những “diễn viên cao cấp” của màn ảnh xứ củ sâm.

Cái chết của Park Dong Bin đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng xứ Hàn.

Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi hồi năm 2020, 2 vợ chồng họ đón chào con gái đầu lòng vào 3 năm sau đó. 2 ngôi sao được biết đến là 1 trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu ở làng giải trí Hàn Quốc.

Park Dong Bin thường xuyên bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho gia đình trên các chương trình truyền hình cũng như ở những buổi phỏng vấn mà anh tham gia. Đáng chú ý, hồi năm 2024, nam tài tử đã xuất hiện trên chương trình Dr. Oh's Golden Clinic (Channel A) và lần đầu tiết lộ chuyện con gái mắc phải căn bệnh tim quái ác. Trước ống kính, Park Dong Bin tâm sự: “Con gái tôi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh. Chỉ 4 ngày sau khi chào đời, bé đã phải phẫu thuật để duy trì sự sống. Con bé nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt 3 tháng. Vì chỉ nằm 1 chỗ nên cơ của con gái tôi rất yếu, dẫn đến việc con bé biết đi muộn. Dự kiến khi tròn 3 tuổi, bé sẽ phải trải qua 1 ca phẫu thuật cuối cùng nữa”.

Vợ Park Dong Bin - nữ diễn viên Lee Sang Yi cho biết thêm về tình trạng của con gái: “Sau ca phẫu thuật thứ 2, con gái tôi từng bị khó thở và não của con bé cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù hiện tại trông con gái tôi có vẻ ổn hơn rồi nhưng bác sĩ nói vẫn cần theo dõi tình trạng bé liên tục trong vài năm tới. May mắn là khả năng ngôn ngữ và biểu đạt của con bé vẫn ở mức bình thường nên chúng tôi cũng an lòng phần nào”.

Nam diễn viên họ Park đột ngột qua đời, để lại vợ và con gái bé bỏng chỉ mới 3 tuổi còn đang mắc bệnh tim.

