Hai đối tượng cầm hung khí đột nhập vào nhà đám cưới trộm nửa tỉ đồng

Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh điều tra vụ cướp tài sản với trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một gia đình thuộc thôn Đức Lập (xã Phú Nghĩa).

Clip ghi lại vụ ăn trộm táo tợn của 2 đối tượng

Trước đó, trưa 9/11, gia đình bà Vũ Thị Trinh (SN 1972, thôn Đức Lập) tổ chức tiệc cưới cho con trai cách nhà gần 1km. Đến 0h30 ngày 10/11, khi đang ngủ, nghe thấy có tiếng động nên bà Trinh dậy kiểm tra và phát hiện 2 người đàn ông mặc áo trùm đầu kín mặt, tay cầm dao, theo Người lao động.

Trong đó, 1 đối tượng đứng ngoài cửa ra vào phòng canh chừng, kẻ còn lại cậy phá tủ đựng tiền mừng đám cưới.

Do sợ bị các đối tượng sát hại, bà Trinh giả vờ ho nên cả 2 đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy bà Trinh đánh thức chồng đồng thời kêu lớn “cướp, cướp, cướp”. Lúc đó, 2 đối tượng đã vụt chạy ra ngoài tẩu thoát.

Những người trong gia đình tỉnh ngủ, kiểm tra phát hiện mất nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, máy tính xách tay, tiền mừng đám cưới với tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng.

Trích xuất camera, gia đình bà Trinh còn phát hiện 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí và bình xịt nghi là thuốc gây mê. Cùng với đó là 3 camera ở khu vực xung quanh bị các đối tượng “vô hiệu hóa” bằng cách chặt rớt xuống.

Vụ việc ngay sau đó nhanh chóng được trình báo đến Công an xã Phú Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, người liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Trình nằm bên sườn đồi cao su ngay mặt đường ĐT 741 có dân cư thưa thớt và gần khu vực biên giới giáp ranh với Vương quốc Campuchia.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn