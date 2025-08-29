Sa lưới sau 2 ngày đột nhập cửa hàng trộm 10 điện thoại di động

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đó, trưa 16/8, Việt lợi dụng chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn xã Anh Sơn sơ hở nên cạy cửa, đột nhập vào lấy trộm 10 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 45 triệu đồng. Thực hiện hành vi phạm tội xong, Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Quang Việt

Nhận được tin báo, Công an xã Anh Sơn đã tiến hành xác minh, điều tra truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/8, Công an xã Anh Sơn đã bắt được Lê Quang Việt khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ được 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 1 xà cạy.

Tại cơ quan Công an, Lê Quang Việt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Việt khai, do không có công việc ổn định, bản thân lại cần tiền tiêu xài nên đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn