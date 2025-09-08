Người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường tiểu học, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh để gây án

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đặng Anh Lộc chỉ vào nơi đe dọa, cướp tài sản của học sinh.

Trước đó, sáng 5/9, em N.K.Q. (SN 2015) học sinh một trường tiểu học đến Công an phường Long Xuyên trình báo, vào 7h sáng cùng ngày, em bị một đối tượng lạ mặt đẩy vào nhà vệ sinh của trường rồi hăm dọa, cướp đi của em 1 đôi bông tai vàng 18k, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7/9, Công an phường Long Xuyên đã xác định và bắt giữ Đặng Anh Lộc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận 6h ngày 5/9, Lộc đi bộ vào trường tiểu học tìm các em học sinh để trấn lột tài sản. Khi phát hiện em Q. đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy em Q. vào nhà vệ sinh và hăm dọa rồi tháo đôi bông tai của em.

Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó một ngày cũng tại trường tiểu học này, Lộc đã cướp tài sản của một em học sinh khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: H.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn