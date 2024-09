Hai cô gái trẻ cứu cụ ông bán vé số bị nước cuốn trôi

Sáng ngày 1/9, mạng xã hội đăng tải clip một nhóm người cứu cụ ông đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Clip đăng tải nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng bởi hành động ý nghĩa của nhóm bạn trẻ tại phố núi.

Theo đó, clip được camera tại một quán nhậu Cây Muồng trên đường Hà Huy Tập, phường Quang Trung, TP Kon Tum ghi lại sau đó được nhân viên đăng tải.

Hai cô gái trẻ tại Kon Tum và người đi đường cứu cụ ông bán vé số bị nước cuốn trôi để lại nhiều ấn tượng với cộng đồng mạng (Ảnh: Cắt từ clip)

Clip đăng tải cho thấy, cụ ông đang đi đường giữa dòng nước chảy xiết khiến cả người và xe ngã ra đường. Nước lớn và đường dốc đã cuốn trôi cả chiếc xe đạp và người cụ.

Thấy cụ ông bị cuốn trôi, một bạn trẻ đã lao ra đỡ cụ. Sau đó một bạn nữ khác cùng ra hỗ trợ. Khi thấy cụ bị nạn, một nam thanh niên đang đi đường cũng dừng xe cứu người.

Tối 1/9, thông tin với Báo Công, chị Phan Thị Nhung (47 tuổi) - chủ quán cho biết, cụ ông khoảng 80 tuổi thường xuyên vào quán của chị chào bán vé số.

Khoảng gần 19h ngày 30/8, trong cơn mưa tầm tã, cụ ông đang lưu thông trên đường thì không may ngã xuống đường, cả chiếc xe và người bán vé số bị nước cuốn trôi.

Đang phục vụ quán, nữ nhân viên Trương Thị Mỹ Trường (nhân viên công ty bia Sài Gòn) và Y Chun (nhân viên của quán) bỏ dở công việc phục vụ liền lao ra cứu cụ.

Bị nước cuốn trôi nhiều vòng giữa đường, hai đầu gối cụ ông bán vé số bị xây xát và sưng phù nề, nhân viên và chủ quán sau đó đã sơ cứu cho cụ.

"Từ hôm đó đến nay, không thấy cụ vào đây bán vé số chắc do bị đau. Nếu hôm đó không ai phát hiện thì tính mạng cụ không biết sẽ như thế nào", nữ chủ quán cho hay.

Theo chủ quán, sau khi cứu cụ, ngày hôm sau, nhân viên đã trích xuất đăng clip lên mạng xã hội không ngờ lại được nhiều người quan tâm, lan tỏa.

"Các em trẻ mà đã có hành động cứu người như thế rất đáng khen ngợi. Từ hôm qua đến nay, các cháu luôn nở nụ cười vì không ngờ việc làm của mình được nhiều người quan tâm, khen ngợi", chị Nhung cho hay.

