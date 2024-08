Mưa lớn ở Thái Nguyên khiến đường phố thành sông, ô tô bị nước cuốn trôi

Vào tối ngày 22/8, nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng nghiêm trọng. Theo những hình ảnh, video được người dân ghi lại, có thể thấy nhiều khu vực nước đã dâng cao. Thậm chí, dòng nước mạnh còn cuốn trôi cả một chiếc xe ô tô.

Clip: Chiếc xe ô tô bị cuốn trôi (Nguồn: MXH)

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên, trong đêm nay (22/8) và ngày mai (23/8) do ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió ở khu vực phía Tây Bắc Bộ khiến thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến: 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nhiều tuyến phố đã xảy ra tình trạng ngập lụt gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên)

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp, giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, trượt lở núi khu vực đồi núi có địa hình dốc.

Cũng theo Đài phát thanh và tryền hình Thái Nguyên, hiện tại một số địa phương như Gia Sàng, Túc Duyên, Thịnh Đán, Tân Thịnh... đang mất điện cục bộ.

Dự báo trong 2 ngày tới trời sẽ có mưa lớn (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên)

Ảnh: MXH

Dự báo trong 2 ngày tới nhiều mây, gió đông nam cấp 2 sẽ tiếp tục gây mưa ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Phụ nữ Mới