HAGL tiếp tục gây bất ngờ ở giải tứ hùng trước thềm V-League 2025/2026?

HAGL cùng với Hà Nội FC, PVF CAND và Thể Công Viettel tranh tài ở giải tứ hùng diễn ra tại Thái Nguyên. Ngay ở trận ra quân, đội bóng của HLV Quang Trãi đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC.

Chiến thắng này giúp HAGL dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi vì, ở màn so tài còn lại của lượt trận đầu tiên, PVF CAND và Thể Công Viettel hòa nhau với tỉ số 1-1.

HAGL thắng đậm 4-1 Hà Nội FC ở trận ra quân (Ảnh: HAGL).

Theo lịch ở lượt trận thứ 2 giải tứ hùng diễn ra hôm nay 24/12, HAGL sẽ đối đầu với Thể Công Viettel vào lúc 15h30. Nếu xét về chất lượng đội hình, HAGL đương nhiên bị đánh giá thấp hơn đội bóng áo lính.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel vừa gây thất vọng khi bị PVF CAND cầm hòa nên HAGL hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Nếu như giành chiến thắng trước Thể Công Viettel, HAGL rộng cửa vô địch giải tứ hùng Thái Nguyên.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn