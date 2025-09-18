SLNA, Hà Nội và Thể Công vào tứ kết, HAGL bị loại

SLNA giành ngôi nhất bảng B. Ảnh: Trung Đặng

Chiều 18/9, bảng B và C đã diễn ra lượt trận cuối cùng. Tại bảng B, SLNA đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước HAGL. Phút 12, Viết Duy độc diễn kỹ thuật cá nhân từ giữa sân rồi ghi bàn thắng cho SLNA. Phút 40, Vũ Thái cứa lòng đẹp mắt từ quả phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 của đội bóng xứ Nghệ, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Trong hiệp 2, HAGL nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Phút 69, Anh Đức tung cú sút ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng cho SLNA. Ở những phút cuối, Huy Phan đánh đầu ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Trong lúc đó, Hà Nội vượt qua Becamex TP.HCM với tỷ số 2-0 do công của Mạnh Quân và Minh Đức. Như vậy, SLNA và Hà Nội cùng có 7 điểm, chia nhau 2 vị trí dẫn đầu và tiến vào tứ kết. Với 3 điểm, Becamex TP.HCM vẫn còn hy vọng vé cho đội đứng thứ ba, trong lúc HAGL bị loại sau 3 trận thua.

Ở bảng C, PVF-CAND và Thể Công đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà ở lượt cuối. Trước TP.HCM, phút thứ 8, Đại Nhân băng từ tuyến 2 lên tung cú dứt điểm, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Thể Công. Tận dụng sai lầm ở hàng thủ của TP.HCM, đội bóng trẻ áo lính ghi liên tục 3 bàn chỉ trong vòng 3 phút do công của Đức Tại (21’), Đại Nhân (22’) và Đình Vỹ (24’) để nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 34, Phú Cường ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 cho TP.HCM sau quả cứa lòng khá đẹp mắt. Cuối hiệp 1, Huy Hoàng thực hiện thành công quả 11m để đưa Thể Công dẫn trước 5-1. Sang hiệp 2, Thể Công tiếp tục chiếm thế chủ động và ghi thêm 2 bàn nữa do công của Anh Quân (54’) và Huy Hoàng (65’). Lê Nhân ghi thêm 1 bàn danh dự cho TP.HCM ở phút 82. Chung cuộc, Thể Công thắng TP.HCM với tỷ số 7-2.

Hà Nội (áo vàng) vào tứ kết. Ảnh; Trung Đặng

Cũng ở bảng C, PVF-CAND đánh bại An Giang với tỷ số 5-1. Nam Hiếu đưa PVF-CAND dẫn điểm ở phút thứ sáu. Phút 42, An Giang có bàn gỡ do công của Trung Ngô sau cú sút xa hơn 20m. Trong hiệp 2, PVF-CAND chủ động hoàn toàn. Phút 57, Văn Dương tung cú sút xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân của ông Nguyễn Ngọc Duy. Đến phút 65, Văn Dương lập công để nâng tỷ số lên 3-1. Phút 86, Trung Anh ghi bàn thắng thứ tư cho PVF-CAND trước khi Văn Dương tung cú sút phạt ấn định tỷ số 5-1 ở phút 89.

Như vậy, PVF-CAND nhất bảng với 9 điểm trong khi Thể Công đứng nhì với 6 điểm, qua đó, giành 2 vé chính thức vào tứ kết. An Giang có 3 điểm, đứng thứ ba nên sẽ ở trạng thái chờ để tranh vé cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, còn TP.HCM toàn thua nên bị loại.

