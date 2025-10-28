Phản ứng lạ của 'HLV dị nhất V.League' khi Thể Công để thua HAGL

Popov bỗng nhiên kiệm lời sau trận thua HAGL

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, đoàn quân của HLV Velizar Popov lại thi đấu khá bế tắc và tự đánh mất cơ hội duy trì mạch trận bất bại. Nhưng điều khiến giới truyền thông quan tâm hơn cả không phải là kết quả, mà là thái độ cực kỳ kiệm lời của HLV người Bulgaria trong buổi họp báo sau trận.

Trước vòng 8, HAGL mới chỉ có 3 điểm sau 7 trận và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Trận đấu được xem là một thử thách nhẹ với Thể Công, đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu và đang có phong độ ổn định. Những phút đầu, đội khách tạo được sức ép nhất định, đáng chú ý là cú sút xa của Văn Tú ở phút thứ 7, nhưng thủ môn Trung Kiên kịp phản xạ cứu thua. Tuy nhiên, mưa lớn tại Pleiku khiến mặt sân trơn trượt, bóng trôi nhanh, khiến hai đội gặp khó trong việc kiểm soát thế trận.

Bước ngoặt đến ở phút 24 khi Jairo bật cao đánh đầu mở tỷ số cho HAGL sau một tình huống treo bóng tưởng như không quá nguy hiểm. Bàn thua khiến HLV Popov chỉ biết đứng chôn chân ngoài đường biên, đầy bất lực trước sai sót của hàng thủ. Từ đó, Thể Công đánh mất nhịp, trong khi đội chủ nhà hưng phấn hơn hẳn.

Bàn thắng của Lucao không cứu được Thể Công khỏi một trận thua

Sang hiệp 2, sự chủ quan tiếp tục khiến Thể Công trả giá. Phút 61, Ryan Hà thoát xuống dứt điểm bình tĩnh nâng tỷ số lên 2-0. Dù sau đó Thể Công dồn toàn lực tấn công, họ lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi. Pha sút phạt đẹp mắt của Lucao ở phút bù giờ 90+13 chỉ giúp đội khách rút ngắn tỉ số, chứ không đủ để cứu vãn một trận đấu đáng thất vọng.

Sau trận, HLV Popov có màn xuất hiện ngắn ngủi trước truyền thông. Ông chỉ nói: “Điều duy nhất tôi có thể nói là chúc mừng HAGL đã giành được 3 điểm. Tôi không muốn nói thêm gì về bóng đá Việt Nam nữa. Tôi ở đây chỉ vì sự tôn trọng dành cho truyền thông. Chúng tôi sẽ học từ những sai lầm và tiến lên phía trước”.

Ngay sau đó, ông đứng dậy rời phòng họp báo, tạo nên sự bất ngờ cho phóng viên có mặt. Đây không phải lần đầu Popov tỏ thái độ gay gắt hay né tránh phân tích chuyên môn sau trận. Ở vòng đấu trước, sau khi thắng Đà Nẵng, ông từng chỉ trích đích danh “thói quen câu giờ” và “thiếu fair-play” ở V.League, khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Điều đáng nói, trong sự nghiệp tại Việt Nam, Popov vẫn chưa từng thắng HAGL trong 6 lần đối đầu, dù dẫn dắt Thanh Hóa hay Thể Công. Thất bại lần này càng khiến cái “dớp” ấy trở nên nặng nề hơn.

Tác giả: H.Đ

Nguồn tin: bongdaplus.vn