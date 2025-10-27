HAGL đối diện án phạt nặng sau trận thắng ấn tượng trước Thể Công Viettel

Trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League 2025/26 giữa HAGL và Thể Công Viettel khép lại với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ sân Pleiku. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Lê Quang Trãi có thể không trọn vẹn khi họ đang đứng trước nguy cơ bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt nặng.

HAGL bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel ở vòng 8 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Theo đó, HAGL có tới 6 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu này, gồm các cầu thủ Võ Phước Bảo, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thanh Nhân, Marciel Da Silva, Khenvin Fraga và trợ lý HLV Bùi Xuân Hiếu. Theo quy định của Ban tổ chức, nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ phải nhận án phạt tiền từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trên sân Pleiku, dù phải đối đầu đối thủ đang có phong độ cao là Thể Công Viettel, HAGL vẫn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng quan trọng để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm cuối bảng. 3 điểm có được trước Thể Công Viettel giúp đội bóng phố Núi hiện tại có 6 điểm, bằng với SLNA - đội đang ở vị trí an toàn - nhưng còn 1 trận chưa đá.

Ở vòng 9 sắp tới, HAGL sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà, đối đầu ĐKVĐ Nam Định, thử thách được dự báo cực kỳ khó khăn cho đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi.

