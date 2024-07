Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong thông điệp đọc trước các nghị sĩ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nêu bật vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam qua nhiều thập kỷ cũng như đóng góp của ông đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Các nghị sĩ Ấn Độ sau đó đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng ngày, trong phiên họp về ngân sách, Phó tổng thống Ấn Độ kiêm Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar đã đọc thông điệp chia buồn về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông điệp có đoạn "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và được các tầng lớp nhân dân kính trọng".

Trước đó, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn.

Lãnh đạo Ấn Độ thay mặt Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn chân thành trước mất mát lớn lao của Việt Nam; bày tỏ kính trọng đối với cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nhà Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sẽ sát cánh cùng Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam, gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đau thương.

