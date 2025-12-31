Bắt giám đốc Công ty Profit cầm đầu đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng

Các bị can Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên, Tạ Văn Vinh (từ trái qua) - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 30-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh (54 tuổi), Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) để điều tra về tội "buôn lậu".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ trên thị trường với quy mô lớn, có dấu hiệu nghi vấn được nhập lậu về Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Tạ Văn Vinh (giám đốc Công ty TNHH Profit, phường Tân Sơn, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, thông qua pháp nhân công ty, thuê Phan Thị Tuyết Nhung và Trần Ngọc Phương Uyên, lợi dụng quy định thông thoáng trong kiểm tra, giám sát của hải quan và hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu để buôn lậu thực phẩm chức năng của nhà sản xuất Biotech, Mutant từ các nước châu Âu (Canada, Hungary) về tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Công an kiểm tra nơi chứa thực phẩm chức năng nhập lậu của Công ty TNHH Profit - Ảnh: Công an TP.HCM

Triển khai kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra một container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

Qua kiểm tra ghi nhận hàng hóa bên trong gồm các mặt hàng nhãn hiệu Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured của nhà sản xuất Biotech (Hungary) có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện, từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, nên đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm thực phẩm chức năng mà Công ty TNHH Profit buôn lậu - Ảnh: Công an TP.HCM

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ