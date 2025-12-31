'Đại gia' bất động sản: Những màn tái xuất ‘chấn động’ trong 2025

Ông Đỗ Anh Dũng trở lại, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hồi sinh

Đầu năm 2025, Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm lễ khởi công dự án Greenera Southmark tại số 486 Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (cũ), TP. Hà Nội. Sự kiện này đã gây bất ngờ lớn đối với giới quan sát, bởi đây không chỉ là dự án hiếm hoi được cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn 2021 - 2024, mà còn đánh dấu sự hồi sinh của Tân Hoàng Minh sau gần 3 năm trời chìm trong khủng hoảng.

Sau lễ khởi công này ít lâu, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh, chính thức được đặc xá và quay trở lại điều hành tập đoàn. Ngay từ thời điểm này, Tân Hoàng Minh đã “đứng dậy” bằng một loạt hoạt động xúc tiến đầu tư đáng kể.

Nổi bật là tập đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình để đề xuất ý tưởng thực hiện khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen. Phạm vi nghiên cứu dự án rộng hơn 1.600ha thuộc hai xã Ngư Thủy và Sen Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hay như ông Đỗ Anh Dũng đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng vào tháng 6/2025 về ý tưởng quy hoạch dự án khu đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp khu du lịch và phim trường, tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt. Dự án có quy mô khảo sát khoảng 4.320ha với 8 phân khu chức năng khác nhau.

Ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh

Bên cạnh đó, Tân Hoàng Minh và Tập đoàn Xuân Thiện cũng đề xuất được nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư tổ hợp nông nghiệp công nghệ tuần hoàn khép kín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tân Hoàng Minh cũng xuất hiện trong danh mục 4 khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, tập đoàn này sẽ phát triển dự án toà nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh trên nền diện tích 0,7ha, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Dự án nằm tại khu vực kho cảng Bình Tân, đường Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh Nguyên, có tiến độ thực hiện là giai đoạn 2025 – 2028.

FLC Group và hành trình lấy lại những gì đã mất

Cùng gặp khủng hoảng từ năm 2022 như Tân Hoàng Minh, FLC Group cũng có màn trở lại đáng chú ý trong năm 2025.

Sau 3 năm “trầm luân”, đầu 2025, FLC đã quay lại với thị trường bất động sản Hà Nội bằng việc mở bán chung cư Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc Đại Mỗ, Nam Từ Liêm.

Bên cạnh đó, FLC cũng tái khởi động dự án dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas, hướng tới khai trương năm 2026. Tập đoàn này cũng cho phát triển các dự án nhà ở xã hội, tiêu biểu là FLC Tropical Hạ Long gồm 3 toà, tổng cộng 765 căn hộ.

Đáng chú ý, FLC tiến hành nghiên cứu và xúc tiến đầu tư tại các thị trường mới tiềm năng: Lào Cai, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai... phản ánh tham vọng tái lập “đế chế” một thời.

Kết quả nổi bật là vào tháng 4/2025, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay thuộc xã Cát Tân, huyện Phù Cát. Thời gian khảo sát, lập ý tưởng trong hai tháng. Đây là bước ban đầu làm cơ sở để lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Tháng 10/2025, sự kiện gây xôn xao liên quan FLC là Bộ Tư pháp xác nhận ông Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch HĐQT, đã thi hành xong tổng số tiền theo bản án, bao gồm cả các khoản tiền liên đới bồi thường cùng các bị cáo khác.

Trong cùng tháng này, sự mạnh bạo của FLC càng được khuếch đại hơn. Tập đoàn đã đề xuất đầu tư xây dựng tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh (Quảng Trị), tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng. Theo đó, tập đoàn này muốn nghiên cứu ý tưởng quy hoạch và đầu tư quần thể sân golf, trung tâm hội nghị, biệt thự và vui chơi giải trí quy mô khoảng 700ha, tại xã ven biển Trung Giang (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Tin vui khác là các dự án của FLC cũng đươc điều chỉnh, ví dụ dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (tên thương mại là FLC Hilltop Gia Lai) được điều chỉnh tiến độ đến năm 2028. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 760 tỷ đồng, quy mô khoảng 3ha, được triển khai tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (nay là phường Diên Hồng, Gia Lai). Dự án gồm ba phân khu chức năng chính: tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị; khu nhà phố thương mại FLC Hilltop Shophouse với 90 căn; và quảng trường Đam San.

Đặc biệt, FLC đã chính thức tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không Bamboo Airways. Không những vậy, đầu tháng 12/2025, FLC còn “buộc” cựu chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm thừa nhận sai lầm trong điều hành và cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của Bamboo Airways trong giai đoạn hãng bay này tái cấu trúc (2022 – 2025). Đây là động thái chưa từng có tiền lệ.

LDG Group: Sau bão giông, trời có sáng?

Cuối tháng 6/2025, ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) bất ngờ xuất hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi chấp hành xong bản án 16 tháng tù liên quan sai phạm tại dự án Tân Thịnh, tỉnh Đồng Nai. Sự kiện này đánh dấu cho sự trở lại của một trong những doanh nghiệp bất động sản có tiếng tăm tại miền Nam, sau giai đoạn khủng hoảng.

Ông Nguyễn Khánh Hưng (áo sơ mi trắng) xuất hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LDG.

Ông Hưng cho biết sẽ cùng ban lãnh đạo LDG tiến hành tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 hơn 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 92 tỷ đồng.

LDG Group đồng thời lên kế hoạch thoái vốn hoặc chuyển nhượng tại các dự án lớn như LDG Grand Đà Nẵng, LDG Sky hay West, High Intela...

Được biết, LDG Group đã lỗ 2 năm liên tiếp (2023 – 2024) lần lượt là: -527 tỷ đồng và -1.505 tỷ đồng.

Màn xuất hiện của “ông chủ” Tập đoàn Mường Thanh - Lê Thanh Thản

Là “đại gia điếu cày” nổi tiếng với chuỗi khách sạn Mường Thanh và hệ thống dự án nhà giá rẻ tại Hà Nội, sự xuất hiện của ông Lê Thanh Thản hồi tháng 8/2025 đã gây chú ý lớn. Bởi đây lần hiếm hoi ông xuất hiện kể từ khi bị truy tố liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes (thành viên của Tập đoàn Mường Thanh) là chủ đầu tư.

Cụ thể, ông Lê Thanh Thản đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng, TP. Hà Nội, về việc triển khai khu đô thị Mỹ Hưng rộng 182ha, vốn đình trệ suốt nhiều năm qua. Trong lần xuất hiện này, ông Thản khẳng định tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phối hợp cùng địa phương xây dựng khu đô thị đồng bộ và hiện đại.

Gần đây, ông Lê Thanh Thản tiếp tục bị Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng được Viện kiểm sát ban hành hôm 17/12, sau gần một tháng Công an Hà Nội ra kết luận điều tra. Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã lừa dối 504 khách hàng, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản (ngồi giữa) trong buổi làm việc với đại diện xã Tam Hưng. Ảnh: UBND xã Tam Hưng.

Ông Trần Đăng Khoa trở lại với “siêu” dự án

Tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Trần Đăng Khoa (biệt danh Khoa "khàn") đã xuất diện với vai trò chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – doanh nghiệp đứng đầu liên danh thực hiện dự án. Sự kiện này đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của doanh nhân này sau thời gian dài vắng bóng.

Ông Trần Đăng Khoa (đứng giữa) được trao quyết định là đại diện liên danh các nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ông Khoa nổi danh là chủ của Công ty Mai Linh, chủ đầu tư dự án Golden Palace tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội. Sau đó, ông “Nam tiến”, lập ra Công ty Đại Quang Minh và thực hiện các dự án tại bán đảo Thủ Thiêm (TP. HCM) rồi chuyển giao vai trò cho ông Trần Bá Dương - chủ tịch THACO Group. Những năm tiếp theo, ông Khoa lần lượt rút khỏi các doanh nghiệp từng ghi dấu ấn.

Màn trở lại đầy bất ngờ tại một trong những dự án lớn nhất Việt Nam hiện nay - Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cho thấy những chuyển động đặc biệt đáng chú ý trong giới doanh nhân Việt Nam, nhất là khi liên doanh thực hiện dự án trước đó xuất hiện nhiều trục trặc, dẫn đến kẻ ở người đi.

Tác giả: Vĩnh Chi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn