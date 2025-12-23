Ít nhất 9 người bị thương trong vụ xe lao vào đám đông tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho biết, ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một hành động tấn công có chủ đích, và vụ việc đang được điều tra như một “tai nạn nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 18 giờ tại Nunspeet, cách thủ đô Amsterdam khoảng 70 km về phía đông. Trong lúc một cuộc diễu hành đang diễn ra, một chiếc xe bất ngờ lao vào khu vực có đông người tham dự, gây hoảng loạn và làm nhiều người bị thương.

Danh tính người điều khiển phương tiện được xác định là một phụ nữ 56 tuổi, cư trú tại Nunspeet. Người này đã bị bắt giữ với tư cách nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Theo cảnh sát, bà bị thương nhẹ trong vụ việc và đã được chăm sóc y tế. Hiện chưa có thông tin cho thấy tài xế có sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích vào thời điểm xảy ra sự cố, và các yếu tố kỹ thuật của chiếc xe cũng đang được kiểm tra.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ đã được huy động với quy mô lớn. Nhiều xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu các nạn nhân và phong tỏa khu vực. Một trực thăng cứu thương cũng đã được điều động để hỗ trợ vận chuyển những người bị thương nặng tới các cơ sở y tế trong khu vực. Các nạn nhân được cho là thuộc nhiều độ tuổi khác nhau.

Vụ việc xảy ra trong khu vực đang tổ chức một cuộc “diễu hành ánh sáng”, một sự kiện lễ hội có sự tham gia của các đoàn xe máy kéo và xe tải được trang trí bằng đèn. Cuộc diễu hành dự kiến khởi hành từ thị trấn Elburg, cách Nunspeet khoảng 10 km về phía Bắc, và đi qua nhiều địa phương lân cận, trong đó có Nunspeet. Sau sự cố, chính quyền thành phố Elburg đã quyết định hủy bỏ toàn bộ sự kiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên mạng xã hội X, ông Rob Jetten, nhân vật được đánh giá có nhiều khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Hà Lan, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các nạn nhân và gia đình của họ. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới các lực lượng cứu hộ khẩn cấp, những người “đang làm mọi thứ có thể để mang lại sự chăm sóc tốt nhất” cho những người bị ảnh hưởng.

Giới chức Hà Lan nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nhằm xác định chính xác diễn biến vụ việc và nguyên nhân khiến chiếc xe lao vào đám đông. Trong khi chờ kết luận chính thức, cảnh sát kêu gọi công chúng tránh suy đoán và cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin khi có kết quả điều tra rõ ràng hơn.

Tác giả: Ngọc Hiệp

Nguồn tin: baotintuc.vn