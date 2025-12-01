Gợi ý 11 combo thực phẩm tuyệt vời giúp giảm cân hiệu quả

(Ảnh: webmd)

Giảm cân không chỉ là hạn chế calo hay tập luyện cật lực mà còn là nghệ thuật kết hợp thực phẩm. Một số loại thực phẩm khi ăn riêng lẻ đã tốt, nhưng khi kết hợp đúng cách, chúng có thể giúp bạn no lâu hơn, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Dưới đây là những combo thực phẩm vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân, dễ áp dụng trong bữa ăn hàng ngày.

1. Quả bơ và rau lá xanh đậm

(Ảnh: webmd)

Salad rau bina hay cải xoăn giàu chất xơ nhưng lại ít calo, dễ khiến bạn vẫn thèm ăn thêm. Thêm một ít trái bơ vào món salad sẽ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, giúp cơ thể no lâu hơn và tăng hấp thu chất chống oxy hóa từ rau củ. Kết hợp này vừa ngon miệng vừa khoa học, giúp kiểm soát cơn đói hiệu quả.

2. Gà và ớt cayenne

Ức gà là nguồn protein chất lượng cao, khoảng 27 gram protein chỉ với chưa đến 150 calo. Protein tiêu hóa chậm, giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Khi kết hợp với ớt cayenne, món ăn không chỉ dậy vị mà còn kích thích đốt calo nhờ capsaicin - hợp chất giúp tăng nhiệt lượng cơ thể.

3. Yến mạch và quả óc chó

(Ảnh: webmd)

Chất xơ trong yến mạch làm chậm tiêu hóa, chiếm không gian trong dạ dày, giúp giảm lượng calo nạp vào. Một cốc yến mạch cung cấp khoảng 4 gram chất xơ, khi kết hợp với quả óc chó bổ sung thêm 2 gram chất xơ và protein, bạn sẽ có bữa sáng giàu dưỡng chất, giòn ngon và no lâu.

4. Trứng, đậu đen và ớt chuông

Bắt đầu ngày mới với món trứng giàu protein kết hợp đậu đen và ớt chuông giúp no lâu và cung cấp chất xơ gấp đôi so với bữa sáng thông thường. Nghiên cứu từ Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ chỉ ra, những người ăn trứng vào buổi sáng thường kiểm soát lượng calo cả ngày tốt hơn.

5. Súp đậu và rau củ

Bữa trưa hoặc tối thêm một bát súp rau củ vừa lấp đầy dạ dày, vừa giảm lượng calo nạp vào. Khi trộn thêm đậu gà hoặc đậu đen, món súp trở nên giàu protein và chất xơ hơn, giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả.

6. Bíttết và bông cải xanh

(Ảnh: webmd)

Protein và sắt từ thịt bò giúp cơ thể sản xuất tế bào hồng cầu, mang oxy đến các cơ quan và duy trì năng lượng. Bông cải xanh là món ăn kèm hoàn hảo, vì vitamin C trong bông cải xanh giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt. Nửa cốc rau này cung cấp 65% lượng vitamin C bạn cần trong một ngày.

7. Trà xanh và chanh

Trà xanh giàu catechin - chất chống oxy hóa hỗ trợ đốt mỡ, khi pha cùng chanh sẽ tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và tạo hương vị tươi mát. Uống 4 tách trà xanh-chanh mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân và kiểm soát huyết áp.

8. Cá hồi và khoai lang

Cá hồi cung cấp omega-3 và protein, giúp giảm mỡ cơ thể. Ăn cùng khoai lang nướng giàu chất xơ nhưng ít calo sẽ tạo bữa ăn no bụng, nhẹ nhàng. Một khẩu phần khoai lang 12cm chứa khoảng 4 gram chất xơ và chỉ 112 calo.

9. Sữa chua và quả mâm xôi

Sữa chua giàu canxi và vitamin D hỗ trợ đốt mỡ, kết hợp với quả mâm xôi bổ sung 4gram chất xơ và vị ngọt tự nhiên. Đây là món ăn nhẹ khoa học, vừa ngon miệng vừa tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

10. Nấm và thịt bò xay

Thay 50% lượng thịt bò xay bằng nấm băm nhỏ giúp giảm calo nhưng vẫn giữ hương vị, đồng thời duy trì lượng đường huyết ổn định, hạn chế thèm ăn. Nấm chỉ 16 calo mỗi cốc nhưng giàu chất xơ và chất dinh dưỡng, là trợ thủ giảm cân tuyệt vời.

(Ảnh: webmd)

11. Dầu ôliu và súp lơ

Súp lơ chỉ 27 calo mỗi cốc và có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp giảm cân hiệu quả hơn so với các loại rau củ giàu tinh bột. Rưới dầu ôliu lên súp lơ nướng vừa tăng hương vị, vừa bổ sung chất béo lành mạnh, tạo cảm giác no lâu.

Kết hợp thực phẩm thông minh không chỉ làm bữa ăn ngon miệng mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng bền vững. Thay vì kiêng khem khắc nghiệt, việc chọn đúng cặp thực phẩm sẽ giúp bạn vừa thưởng thức món ăn, vừa chăm sóc vóc dáng một cách khoa học./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn