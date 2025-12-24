Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

Chanh có những vitamin nào?

Vitamin C - thành phần nổi bật nhất

Nhắc đến chanh, không thể không nhắc tới vitamin C. Trung bình, mỗi quả chanh cung cấp khoảng 30-50 mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Vitamin C trong chanh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Vitamin nhóm B

Bên cạnh vitamin C, chanh còn chứa một số vitamin nhóm B quan trọng, gồm: Vitamin B6 (pyridoxine): Hỗ trợ hoạt động của não bộ, tăng cường trí nhớ, tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate.

Chanh không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là “trợ thủ” đắc lực giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe

Vitamin B9 (folate): Giữ vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi; đồng thời giúp giảm nồng độ homocysteine, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vitamin B1 (thiamine): Giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, đảm bảo hoạt động bình thường của các tế bào trong cơ thể.

Vitamin A: Mặc dù hàm lượng không cao, chanh vẫn cung cấp một lượng nhỏ vitamin A, góp phần duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời hỗ trợ bảo vệ làn da và hạn chế tình trạng mụn trứng cá.

Lợi ích sức khỏe từ quả chanh

Nhờ hàm lượng vitamin và hợp chất sinh học đa dạng, chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hỗ trợ tiêu hóa: Chanh giàu chất xơ, đặc biệt là pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Chanh có hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu. Một số nghiên cứu cho thấy, polyphenol trong chanh có khả năng hỗ trợ giảm tích tụ mỡ, góp phần kiểm soát cân nặng.

Cải thiện làn da: Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV, kích thích sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và sự mịn màng của da. Axit citric trong chanh còn giúp làm sáng da và hạn chế mụn.

Thanh lọc cơ thể: Chanh kích thích gan sản xuất enzyme, đồng thời có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải độc tố qua đường nước tiểu.

Tốt cho tim mạch: Vitamin C và flavonoid trong chanh giúp bảo vệ thành mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng khả năng hấp thụ sắt: Nhờ vitamin C, chanh giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm tốt hơn, hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu.

Giảm nguy cơ sỏi thận: Axit citric trong chanh giúp tăng lượng nước tiểu và hạn chế sự kết tinh của khoáng chất gây sỏi, từ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng: Hương thơm tự nhiên của chanh có tác dụng thư giãn, giúp giảm stress và cải thiện trạng thái cảm xúc.

Cách sử dụng chanh hiệu quả

Để tận dụng tối đa lợi ích của chanh, người dùng có thể áp dụng một số cách sau:

Uống nước chanh tươi: Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh pha mật ong giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, người mắc bệnh dạ dày nên hạn chế uống khi bụng đói để tránh kích thích tiết axit.

Sử dụng trong nấu ăn: Chanh có thể dùng làm gia vị cho salad, nước sốt hoặc các món ăn khác, vừa tăng hương vị vừa nâng cao giá trị dinh dưỡng.

Ứng dụng trong làm đẹp: Chanh thường được sử dụng trong các công thức làm đẹp tự nhiên như mặt nạ chanh - mật ong, tẩy tế bào chết… nhờ đặc tính kháng khuẩn và làm sáng da.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV