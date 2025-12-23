Muốn tóc chắc khỏe, óng mượt, đừng bỏ qua 7 dưỡng chất quan trọng này

Biotin - “chìa khóa” cho mái tóc khỏe mạnh

Biotin (vitamin B7) đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tóc. Thiếu biotin có thể khiến tóc khô, dễ gãy và rụng nhiều. Dưỡng chất này có nhiều trong các loại rau xanh như rau bina, cà rốt, cà chua, cũng như trong hạt điều, cá hồi và trứng.

Sắt - giúp tóc nhận đủ oxy và dưỡng chất

Sắt tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các tế bào, trong đó có tế bào mầm tóc. Khi cơ thể thiếu sắt, nang tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến tình trạng tóc yếu và rụng nhiều. Sắt có thể bổ sung qua thịt đỏ, trứng, hải sản có vỏ, các loại đậu và rau lá xanh đậm.

Mái tóc chắc khỏe, bóng mượt không chỉ phụ thuộc vào chăm sóc bên ngoài mà còn phản ánh sức khỏe từ bên trong (Ảnh minh họa: KT)

Protein - nền tảng cấu tạo của tóc

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin - một dạng protein. Việc thiếu protein sẽ làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc, khiến tóc thưa và dễ gãy rụng. Nguồn protein chất lượng có thể đến từ thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá; với người ăn chay, các loại đậu, đậu nành, đậu phụ và hạt là lựa chọn phù hợp.

Vitamin C - thúc đẩy sản sinh collagen

Vitamin C hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen, giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn. Bên cạnh các loại trái cây họ cam quýt, vitamin C còn có nhiều trong bông cải xanh, rau bina, cà chua, dâu tây và ớt.

Kẽm - bảo vệ và tái tạo nang tóc

Kẽm giúp củng cố nang tóc, hỗ trợ tái tạo mô tóc hư tổn và hạn chế gãy rụng. Thiếu kẽm có thể gây rối loạn hormone, làm tóc yếu và dễ rụng, đồng thời tăng nguy cơ gàu và khô tóc. Hàu, cua, trai, các loại đậu, hạt bí ngô và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn kẽm dồi dào.

Omega-3 - dưỡng ẩm tự nhiên cho tóc

Omega-3 là axit béo thiết yếu giúp nuôi dưỡng da đầu, tăng độ ẩm và độ bóng cho tóc. Khi thiếu omega-3, tóc dễ khô xơ và gãy rụng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cùng bơ và các loại hạt là nguồn cung cấp omega-3 lý tưởng.

Vitamin nhóm B - thúc đẩy sự phát triển của tóc

Nhóm vitamin B, bao gồm B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12, đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng và tái tạo tóc. Các vitamin này có nhiều trong gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, cá hồi, rau lá xanh đậm và mì ống.

Nuôi tóc từ bên trong

Để sở hữu mái tóc chắc khỏe, óng mượt, việc chăm sóc từ bên ngoài là chưa đủ. Một chế độ ăn uống cân bằng, giàu dưỡng chất chính là “chìa khóa” giúp tóc khỏe đẹp bền vững, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV