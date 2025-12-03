Mùa đông hanh khô kéo theo làn da khô, do đó bạn cần thay đổi quy trình chăm sóc da phù hợp với thời tiết khắc nghiệt.

7 bí quyết chăm sóc da rạng rỡ bất chấp mùa đông khô hanh

Dưới đây là một số bí quyết chăm sóc da mùa đông cho làn da vẫn khỏe mạnh và rạng rỡ.

1. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ hơn

Rửa mặt là bước quan trọng trong mọi quy trình chăm sóc da.

Khi mùa đông đến, hãy chuyển sang dùng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ hơn để tránh làm khô da quá mức.

Nên chọn sữa rửa mặt nền kem hoặc dầu để làm sạch da và vẫn giữ cho làn da ngậm nước.

2. Chọn kem dưỡng ẩm nặng hơn

Trong khi mùa hè bạn nên chọn loại kem dưỡng ẩm nhẹ, mỏng thì thì mùa đông đòi hỏi các công thức giàu dưỡng hơn hoặc nặng hơn để khóa ẩm hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng các thành phần như axit hyaluronic và vitamin E.

Với kem dưỡng ẩm ban ngày, đừng bỏ qua SPF ngay cả trong mùa đông.

3. Tẩy tế bào chết

Đây là bước cần thiết để làm sạch các tế bào da chết trên da của bạn.

Trong mùa đông lạnh khô, bạn nên chuyển sang công thức tẩy tế bào chết dịu nhẹ hơn để tránh làm khô da quá mức.

Chỉ nên tẩy tế bào chết từ một đến hai lần một tuần.

4. Dưỡng ẩm cho môi

Đôi môi khô có thể khiến làn da trông mệt mỏi và xỉn màu.

Bạn có thể chống môi khô nẻ bằng các sản phẩm dưỡng môi để giữ ẩm cho môi suốt cả ngày.

Bạn có thể dùng son dưỡng môi dạng hũ hoặc dạng thỏi hay công thức giàu vitamin để bù nước và bảo vệ đôi môi nứt nẻ.

Bạn cũng có thể đắp mặt nạ môi để qua đêm.

5. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm

Nếu da bạn dễ bị khô quá mức, nên đắp mặt nạ dưỡng ẩm thường xuyên.

Tránh mặt nạ nhiều hóa chất và ưu tiên sử dụng mặt nạ tự nhiên với các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên.

Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ ngủ dưỡng ẩm để trẻ hóa làn da trong khi đang say giấc.

6. Đừng bỏ qua chống nắng

Dù ánh nắng mùa đông có vẻ không gay gắt nhưng bạn vẫn không nên bỏ qua kem chống nắng.

Hãy dùng kem chống nắng phổ rộng quanh năm để bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời.

7. Dùng lotion dưỡng thể hoặc bơ dưỡng thể

Khi chăm sóc da mùa đông, chúng ta thường chỉ quan tâm đến khuôn mặt.

Tuy nhiên cơ thể bạn cũng cần được dưỡng ẩm tương đương.

Hãy dùng lotion dưỡng ẩm hoặc bơ dưỡng ẩm để làn da luôn mịn màng bất chấp mùa đông.

Tác giả: Hoàng Nguyên

Nguồn tin: giadinhmoi.vn