Cô gái giảm cân kỷ lục nhờ ăn cả trăm con chuột

Mới đây ngày 4/11, Zhao Tiezhu, 25 tuổi, quyết định dừng cuộc thi sau khi đã đạt mục tiêu giảm cân và giành giải Ba. Cô gái quê Liêu Ninh không chỉ giảm được 14kg mà còn nhận được 7.500 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) tiền thưởng.

"Tôi vừa giảm được cân, vừa kiếm được tiền. Tôi thực sự vui phát khóc", Zhao chia sẻ trên Sina.

Cuộc thi sinh tồn này bắt đầu từ ngày 1/10 trên một hòn đảo không người ở rộng 0,27 km2 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Zhao cùng 31 thí sinh khác được cung cấp các vật dụng cơ bản như tre, dây thừng, bạt để dựng lều và dụng cụ đánh cá, đào đất.

Sau trải nghiệm sinh tồn trên đảo hơn 30 ngày, Zhao đã đạt mục tiêu giảm cân, từ 85 kg xuống còn 71 kg.

Trước khi tham gia, Zhao là một blogger giảm cân nặng 85kg nhưng các phương pháp như chạy bộ, nhịn ăn đều không thành công. Cô gái cao 1,7m xem cuộc thi vừa là cơ hội giảm cân, vừa là trải nghiệm thú vị. Để chuẩn bị, cô đã tự học các kỹ năng như tạo ra lửa, nhận biết thực vật ăn được và cách làm bẫy chuột để bổ sung protein.

Cuộc sống trên đảo với Zhao ban đầu giống một "trò chơi nông trại". Mỗi ngày, cô ra bãi biển bắt nhím biển, bào ngư, ốc mắt mèo nhiều đến "ăn không xuể". Tuy nhiên, chế độ ăn giàu đạm nhưng ít chất béo khiến cân nặng của cô sụt giảm nhanh chóng. Để bổ sung chất béo, Zhao đã áp dụng kỹ năng bẫy chuột đã học. Cô hun khói cả trăm con con chuột bắt được để làm thịt khô dự trữ, thậm chí ăn cả rết.

Dù phải làm vô số việc như săn bắt, kiếm củi, cô luôn cảm thấy "bình yên" khi rời xa điện thoại và Internet. Đây cũng là lần đầu tiên Zhao tự tay bắt và giết một con cừu.

Zhao bắt ốc, bào ngư, chuột, thậm chí cả rết để chế biến thức ăn khi ở trên đảo.

Thử thách cũng mang đến không ít khắc nghiệt. Do thay đổi môi trường đột ngột, chu kỳ kinh nguyệt của cô kéo dài suốt nửa tháng. Thời tiết ban đầu nóng như thiêu đốt, sau đó là những ngày gió giật và mưa như trút. "Điều không thể chịu đựng nhất là muỗi", Zhao kể lại. Các vết đốt của cô bị nhiễm trùng và không lành trong hơn 10 ngày.

Sau 35 ngày, nhận thấy "hai người còn lại quá mạnh" và đã đạt được mục tiêu của mình, cô quyết định rút lui. "Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và tinh thần cũng rất tốt. Tôi không muốn đẩy mình đến giới hạn", cô nói.

Nhà vô địch sụt khoảng 15 kg sau 70 ngày sống trong rừng.

Trước đó, hồi tháng 7 tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), giải đấu sinh tồn trong rừng mang tên "Cúp Núi Thất Tinh" được một công ty du lịch địa phương và câu lạc bộ hoạt động ngoài trời tổ chức.

100 thí sinh từ khắp Trung Quốc được thả xuống một khu rừng hẻo lánh, có khí hậu thay đổi thất thường, chỉ với một con dao và một cây tre. Trong suốt hai tháng, những người tham gia phải tự sinh tồn mà không có bất kỳ nguồn tiếp tế bên ngoài nào. Toàn bộ thử thách được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Khi chỉ còn 10 thí sinh trụ lại, mỗi người nhận được thêm 200 gram muối và một chiếc bát inox, cùng nhau cạnh tranh giải thưởng cao nhất trị giá 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD), mỗi người trụ được ít nhất 30 ngày cũng sẽ nhận 6.666 nhân dân tệ (940 USD).

Đến ngày 22/9, chàng trai Yang Dongdong (33 tuổi) trở thành nhà vô địch sau khi trụ vững 70 ngày đầy ấn tượng ở nơi hoang dã.

Theo các chuyên gia y tế, việc cô gái giảm 14kg trong 35 ngày là một kết quả ấn tượng về ý chí. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cảnh báo việc sụt cân cấp tốc (vượt quá 1,5kg một tuần) thường không bền vững. Trọng lượng mất đi chủ yếu là nước và cơ bắp thay vì mỡ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng và làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ tăng cân trở lại.

Tác giả: Khánh Ly

Nguồn tin: nguoiduatin.vn