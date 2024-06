Gọi mẹ vào ăn cơm nhưng mẹ bảo đang bận, chàng trai chạy ra giúp liền không nói nên lời

Theo đó, chàng trai đã chuẩn bị xong bữa cơm nên gọi mời mẹ vào ăn cơm. Tuy nhiên, mẹ chưa vào ăn cơm được ngay mà bảo với con trai rằng mình đang bận.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Phú Lương)

Khi được con trai hỏi là đang bận gì, người mẹ vẫn không trả lời. Thấy sốt ruột, chàng trai liền chạy lại chỗ mẹ để xem có giúp được gì không thì liền thấy cảnh không thể nói thành lời.

Hóa ra, người mẹ đang bận chơi game, bận "gánh team". Nghe tiếng con trai gọi, người mẹ tay đang thoăn thoắt trên màn hình game lúc này mới giật mình, quay sang nhìn con trai.

Khoảnh khắc hài hước này ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thích thú vì hiếm khi mới thấy phụ huynh lớn tuổi chơi game chăm chú đến thế.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị xoay quanh đoạn clip này:

"Lúc trước, mình cũng gọi bố vào ăn cơm, lúc này bố đang chơi bắn trứng khủng long và bố bảo: Để bố chết đã rồi bố ra ăn. Phụ huynh mà dính vào game cũng mê tít đấy nhé"

"Thao tác tay của bác còn khét hơn cả cháu, không biết bác có hay bị cấm chat như cháu không"

"Sư phụ tớ cũng thế. Ông ất tầm 56 tuổi rồi. Chơi mà lõm màn hình cường lực luôn mà"

"Tui cũng muốn chơi lắm để được chơi cùng con trai tui. Ấy vậy mà con dạy tui bao nhiêu lần, tui vẫn không thể di chuyển con nhân vật đi theo ý muốn huống chi gánh team. Tui buồn quá".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn