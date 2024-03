Tặng quà cho mẹ theo cách không thể ngờ đến, chàng trai khiến ai cũng rưng rưng

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ đang vừa bế cháu nội vừa trò chuyện cùng con trai và con dâu. Tiếp đó, người con trai đề nghị mẹ cùng chơi với mình một trò chơi, người mẹ vui vẻ đồng ý.

Your browser does not support the video tag.



Trò chơi đơn giản là chỉ cần "chụm - xòe" các ngón tay liên tục, tuy nhiên, khi mẹ đang mải miết thực hiện trò chơi này, người con trai bất ngờ đeo một chiếc nhẫn vàng vào tay mẹ. Đây cũng chính là món quà mà vợ chồng con trai tặng cho người mẹ để cảm ơn mẹ về suốt thời gian qua.

Quá bất ngờ trước món quà này, người mẹ nhìn hai con cười thật tươi rồi lại bật khóc vì xúc động.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng không giấu được sự xúc động khiến chứng kiến sự hạnh phúc của gia đình này.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Nhìn thấy mẹ bạn ấy bật khóc mà xúc động thật sự. Nếu mẹ vẫn còn thì con sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho mẹ. Chỉ tiếc là mẹ xa con khi con chưa làm được gì, và khi con có mọi thứ thì điều duy nhất con không có là mẹ"

"Nhìn mẹ bạn ấy mà mình vui theo, chúc cho tất cả những người mẹ luôn hạnh phúc"

"Mẹ trẻ và xinh quá, nhìn mẹ và con trai như 2 chị em vậy".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn