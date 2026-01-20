Gói khám tổng quát - Món quà Tết ý nghĩa tặng bố mẹ

Món quà Tết ý nghĩa tặng bố mẹ

Chương trình tri ân - Cùng người dân Nghệ An đón Tết an vui

Với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng chi phí y tế trong dịp cuối năm, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh triển khai chương trình ưu đãi đối với các gói khám sức khỏe chuyên sâu:

• Giảm 15% gói khám sức khỏe chuyên sâu dành cho nam giới (cha, ông)

• Giảm 20% gói khám sức khỏe chuyên sâu dành cho nữ giới (mẹ, bà)

Chương trình được xây dựng nhằm giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực dành cho người thân trong dịp Tết.

Chủ động tầm soát - An tâm đón Tết

Các gói khám được thiết kế khoa học, toàn diện, tập trung tầm soát sớm các bệnh lý thường gặp theo độ tuổi và giới tính, giúp phát hiện nguy cơ bệnh lý ngay từ giai đoạn sớm để có hướng theo dõi, tư vấn và can thiệp phù hợp, hạn chế biến chứng về sau.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà còn là cách thể hiện sự quan tâm sâu sắc và lâu dài dành cho bố mẹ.

Hoạt động khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đang công tác tại nhiều chuyên khoa như: tiêu hóa, thần kinh - cột sống, tai mũi họng, ngoại khoa, sản - phụ khoa, y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, từng đảm nhiệm vị trí quản lý chuyên môn tại các cơ sở y tế, giúp người bệnh được thăm khám kỹ lưỡng và tư vấn phù hợp với từng tình trạng sức khỏe.

Trang thiết bị hiện đại - Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán

Song song với nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại là một trong những thế mạnh quan trọng, hỗ trợ công tác khám và tầm soát sức khỏe tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Bệnh viện ứng dụng hệ thống nội soi Pentax EPK i8020 với chế độ OE (Optical Enhancement). Công nghệ này giúp phóng đại và làm rõ từng chi tiết trên bề mặt niêm mạc, kể cả các mao mạch nhỏ, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương bất thường, trong đó có những thay đổi tiền ung thư như viêm teo niêm mạc dạ dày. Trong một số trường hợp, nếu phát hiện polyp phù hợp chỉ định, bác sĩ có thể cân nhắc can thiệp cắt polyp ngay trong quá trình nội soi, giúp giảm nguy cơ tiến triển và hạn chế phải can thiệp phẫu thuật phức tạp về sau.

Hệ thống nội soi Pentax EPK i8020 hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường ở niêm mạc tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và chụp cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt được khai thác trong chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý thần kinh và cơ xương khớp, giúp hỗ trợ đánh giá tổn thương và định hướng chẩn đoán, điều trị trong nhiều trường hợp lâm sàng.

Sự kết hợp giữa chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, quy trình chăm sóc người bệnh chuẩn hóa và hệ thống trang thiết bị hiện đại là nền tảng giúp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh duy trì chất lượng khám chữa bệnh ổn định. Thông qua chương trình gói khám tổng quát dịp Tết, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh mong muốn đồng hành cùng các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ - không chỉ như một món quà đầu năm ý nghĩa, mà còn là sự khởi đầu cho thói quen quan tâm, theo dõi sức khỏe một cách chủ động và lâu dài.

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VINH Số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An Hotline: 0901747173 Fanpage: https://www.facebook.com/bvhoanmyvinh Website: https://hoanmy.com/vinh

Tác giả: Thọ Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn