Nhà sập sau tiếng nổ lớn, một người chết

Khoảng 7h45, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi, Hưng Nguyên làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập kèm theo khói lửa. Bụi bốc mù mịt.

Khoảnh khắc phát nổ. Video: Huy Tùng

Đại diện UBND xã Ân Thi cho biết vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng bị phạt gần hết tầng 2. Tường, mái ngổn ngang. Một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường, vỡ kính.

Hiện trường vụ nổ sáng 10/2. Ảnh: Xuân Hoa

