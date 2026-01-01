Ngựa 'mặt quạu' Gia Lai xài iPhone 17 nổi như cồn khắp cõi mạng

Hình tượng linh vật ngựa "mặt quạu" ngộ nghĩnh đang chiếm sóng tại cụm linh vật xuân Bính Ngọ ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Tối 9-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Theo ghi nhận, không gian trưng bày cụm linh vật ngựa chào xuân được thiết kế, thi công rất quy mô, công phu với chất lượng mỹ thuật cao.

Đáng chú ý, trong số các biểu cảm linh vật ngựa, có một linh vật ngựa được tạo hình rất khác biệt: ngồi chơi điện thoại với vẻ mặt trông rất "quạu", hoàn toàn không giống biểu cảm vui tươi, đáng yêu, mạnh mẽ của những linh vật khác.

Sự khác biệt này đã thu hút sự chú ý rất lớn từ mạng xã hội ngày hôm nay khi nhiều người xem và quay video phát lên các trang mạng, nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn.

Ghi nhận thực tế tại không gian trưng bày cũng có rất đông khách tham quan tìm tới xem, chụp ảnh, quay video ghi lại biểu cảm của chú ngựa này.

Bạn Phan Thị Tường Vân (20 tuổi), trú phường Quy Nhơn Nam, một khách tham quan, dừng lại khá lâu để ngắm và quay video phát trực tiếp lên mạng. Vân cho hay chú ngựa này trông rất thú vị, ngộ ngộ, đáng yêu nên dễ thu hút sự chú ý từ người xem.

Người dân tham quan cụm trưng bày linh vật ngựa xuân Bính Ngọ của tỉnh Gia Lai tại quảng trường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: TẤN LỰC

Theo anh Phan Vĩnh Nguyên, Công ty mỹ thuật Đức Nhân, tác giả cụm linh vật, tạo hình của chú ngựa đặc biệt này là điểm chấm phá một cách có tính toán khi bắt tay thực hiện cụm linh vật.

Anh Nguyên giải thích, tạo hình chú ngựa này là đang ngồi chơi trên phao ngoài bãi biển Quy Nhơn, tay cầm iPhone 17, đang trong tâm trạng rất "quạu".

Nói về tạo hình chung cụm linh vật, anh Nguyên chia sẻ được tỉnh giao đề bài xây dựng cụm linh vật mang tinh thần hội nhập rừng - biển của tỉnh Gia Lai mới, hội tụ cùng phát triển.

Cụm linh vật chính được tạo hình cánh cung với hai đàn ngựa hội tụ về hướng linh vật ngựa chính vươn lên trời cao với thông điệp vươn ra biển lớn. Hình tượng chú ngựa chính cưỡi mây bay lên được vay mượn tinh thần Phù Đổng và hình tượng ngựa chiến của vua Quang Trung.

Hình tượng siêu nhân ngựa mạnh mẽ vừa lạ mà vừa quen - Ảnh: TẤN LỰC

Bên cạnh linh vật ngựa, cụm linh vật còn có tạo hình voi chiến của vua Quang Trung - Ảnh: TẤN LỰC

Tạo hình ngộ nghĩnh của đôi ngựa béo bụng do ăn Tết quá đà - Ảnh: TẤN LỰC

Người dân tham quan, ghi lại hình ảnh kỷ niệm bên cụm linh vật ngựa Tết - Ảnh: TẤN LỰC

Đôi ngựa phi hành gia cùng phi thuyền sẵn sàng bay lên vũ trụ, khám phá không gian ngoài hành tinh - Ảnh: TẤN LỰC

Cặp ngựa "đại gia" tiền vàng rủng rỉnh trong cụm linh vật - Ảnh: TẤN LỰC

Tạo hình ngựa là vật cưỡi của ba ông Phúc - Lộc - Thọ - Ảnh: TẤN LỰC

Khách tham quan phát trực tiếp hình ảnh chú ngựa "mặt quạu" lên mạng xã hội - Ảnh: TẤN LỰC

Cha con nhà ngựa cầm ván lướt sẵn sàng ra biển Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Đôi ngựa mặc thổ cẩm đặc trưng từ vùng đất Tây Nguyên của tỉnh Gia Lai mới - Ảnh: TẤN LỰC

Cụm linh vật chính là tạo hình ngựa chiến từ đỉnh núi lửa Chư Đang Ya cưỡi mây bay vút lên trời cao - Ảnh: TẤN LỰC

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ