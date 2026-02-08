Vì sao trẻ sơ sinh ngủ nhiều?

Trong những tuần đầu đời, trẻ sơ sinh có thể ngủ rất nhiều giờ. Nhưng hầu hết trẻ sơ sinh không ngủ liền mạch quá 2-4 tiếng mỗi lần, cả ngày lẫn đêm, trong vài tháng đầu đời.

Giấc ngủ của trẻ sơ sinh

Theo Baby Center, trẻ sơ sinh thường ngủ từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày trong những tuần đầu tiên và từ 12 đến 16 giờ khi được một tháng tuổi.

Vì dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ, chúng thường thức dậy để ăn cứ sau 2-3 giờ. Vì vậy, mặc dù tổng thời gian trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, không phải tất cả đều ngủ liền mạch.

Thêm vào đó, nhiều em bé chào đời với chu kỳ ngày đêm đảo ngược. Những "cú đêm" nhỏ này ngủ nhiều giờ hơn vào ban ngày, dành những khoảng thời gian tỉnh táo nhất cho ban đêm.

Vì sao trẻ hầu như ngủ trong tháng đầu đời?

Ban đầu, có vẻ như bé chỉ ngủ và bú sữa, và trong vài tuần đầu đời, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng việc ngủ nhiều không chỉ giúp bé dễ dàng được ôm ấp; não bộ của bé cũng đang hoạt động tích cực trong khi ngủ.

Trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh trong năm đầu đời. Đến khoảng một tuổi, cân nặng của bé có thể đã gấp 3 lần so với lúc mới sinh. Trong năm đầu tiên, bé sẽ học cách lật người, ngồi dậy, bò, đứng, ăn thức ăn đặc, học các kỹ năng xã hội, và thậm chí có thể đi bộ và nói được vài từ. Giấc ngủ là một phần quan trọng trong sự phát triển thể chất và tinh thần đó.

Giấc ngủ giúp thúc đẩy quá trình học tập. Bé liên tục tiếp thu thông tin mới về môi trường xung quanh. Giấc ngủ của trẻ sơ sinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ, xử lý thông tin giác quan và chuẩn bị cho bé khám phá môi trường theo những cách mới.

Tóm lại, trẻ sơ sinh ngủ nhiều vì chúng đang học hỏi rất nhiều và phát triển rất nhanh. Giấc ngủ ngon đó giúp thúc đẩy những thay đổi lớn mà trẻ đang trải qua.

Trẻ sơ sinh thường ngủ từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày trong những tuần đầu tiên và từ 12 đến 16 giờ khi được một tháng tuổi. Ảnh: Momstory.

Trẻ sơ sinh có thể ngủ quá nhiều không?

Trẻ sơ sinh thường ngủ gần như liên tục, chỉ thức dậy đủ để bú rồi lại ngủ tiếp. Khi được khoảng một tháng tuổi, bé có thể bắt đầu thức nhiều hơn, lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh.

Thời gian bé có thể thức trước khi cần ngủ lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính khí của bé và thời lượng giấc ngủ ngắn cuối cùng. Điều này thường được gọi là "khoảng thời gian thức" của bé, và khoảng thời gian này sẽ tăng lên khi bé lớn hơn. Trẻ sơ sinh chỉ có thể thức khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi trước khi cần ngủ lại.

Một số em bé có thể ngủ rất say đến nỗi không cần thức dậy để bú thường xuyên như nhu cầu. Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyến cáo nên đánh thức trẻ sơ sinh dậy để bú mỗi 2-3 giờ vào ban ngày và mỗi 4 giờ vào ban đêm.

Cũng có thể có những khoảng thời gian bạn nhận thấy bé ngủ nhiều hơn bình thường. Có nhiều lý do khiến bé thỉnh thoảng cần ngủ nhiều hơn, bao gồm:

- Mắc bệnh nhẹ, ví dụ cảm lạnh: Trẻ sơ sinh cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe giống người lớn.

- Các giai đoạn tăng trưởng nhanh: Trẻ sơ sinh trải qua một số giai đoạn tăng trưởng nhanh trong năm đầu đời. Những giai đoạn tăng trưởng nhanh này đòi hỏi trẻ phải nghỉ ngơi nhiều hơn để giúp cung cấp năng lượng cho những thay đổi của cơ thể.

- Vừa mới tiêm phòng: Bé có thể ngủ nhiều hơn sau khi tiêm phòng vì cơ thể đang tập trung tạo hệ miễn dịch.

- Bị vàng da: Vàng da là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh trước 38 tuần. Trẻ sơ sinh bị vàng da thường ngủ nhiều hơn trẻ sơ sinh không bị vàng da. Vàng da nhẹ thường tự biến mất sau 2-3 tuần.

