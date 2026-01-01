Cử tri Thái Lan mong chính trị ổn định

Ông Anutin Charnvirakul và Đảng Bhumjaithai chiến thắng một phần nhờ cuộc xung đột biên giới với Campuchia và sự xuống dốc của Đảng Pheu Thai - Ảnh: AFP

Đến ngày 9-2, cuộc đua dường như đã ngã ngũ khi Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin Charnvirakul nắm chắc gần 200 trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện, tiếp theo là Đảng Nhân dân và Đảng Pheu Thai.

Tôi vẫn sẽ phải xây bức tường đó (bức tường biên giới với Campuchia) và tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội. Tôi tin rằng binh sĩ Thái Lan có thể chiến thắng bất kỳ ai. Và tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới. Thủ tướng Thái Lan ANUTIN CHARNVIRAKUL

Bhumjaithai nắm ưu thế lập chính phủ

Đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của đảng ủng hộ quân đội trong cuộc bầu cử diễn ra sau các cuộc đụng độ biên giới với Campuchia năm ngoái.

Trong khi đó, Đảng Pheu Thai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có kết quả tệ nhất sau cú vấp của con gái ông - bà Paetongtarn - vì cách xử lý xung đột biên giới.

"Chiến thắng của chúng tôi là chiến thắng của tất cả mọi người", ông Anutin nói sau khi truyền thông công bố kết quả sơ bộ. Ủy ban bầu cử dự kiến chứng nhận việc kiểm phiếu và công bố kết quả chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, tức trước ngày 9-4.

Sau đó, quốc hội mới phải triệu tập trong vòng 15 ngày để bầu chủ tịch và chọn thủ tướng mới, với người được chọn phải cần ít nhất 251 phiếu ủng hộ. Điều này có nghĩa là Đảng Bhumjaithai sẽ cần liên minh với một hoặc hai đảng khác để đảm bảo ghế thủ tướng.

Ông Anutin tuyên bố rằng đảng của ông sẽ chờ đến khi có kết quả chính thức để đề nghị các đảng khác tham gia liên minh, đồng thời khẳng định "Chúng ta cần một chính phủ mạnh".

Đảng Nhân dân đã bác bỏ khả năng tham gia liên minh của Bhumjaithai. Tuy nhiên với việc Đảng Klatham, một đồng minh tiềm năng, dự kiến giành được 56 ghế, điều này có nghĩa là ông Anutin có thể dễ dàng trở thành lãnh đạo chính phủ tiếp theo.

Theo giới quan sát, nhiều khả năng Đảng Pheu Thai, đồng minh cũ của Bhumjaithai, cũng sẽ gật đầu đồng ý tái hợp nếu được mời tham gia liên minh.

Ông Anutin giữ chức Thủ tướng từ tháng 9-2025, sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án hiến pháp bãi nhiệm. Các cuộc đụng độ biên giới cuối năm với Campuchia đã giúp ông củng cố hình ảnh của một nhà lãnh đạo thời chiến, sau những bê bối tài chính và chỉ trích vì cách xử lý lũ lụt. Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào an ninh quốc gia và kích thích kinh tế.

Mặc dù kết quả khác với những gì các cuộc thăm dò trước đó, chiến thắng của Đảng Bhumjaithai không gây bất ngờ, theo ông Napon Jatusripitak - Giám đốc Trung tâm Chính trị và Địa chính trị tại Viện nghiên cứu Thailand Future.

Ngoài tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc dâng cao, đảng này cũng củng cố sự ủng hộ của các chính trị gia bên ngoài Bangkok và các khu đô thị lớn khác của Thái Lan, nhất là các khu vực đông bắc với nhiều phiếu bầu.

Kỳ vọng ổn định

Nhưng liệu chiến thắng này có đem lại sự ổn định lâu dài cho Thái Lan hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Chính quyền mới sẽ phải giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu kém và quản lý hậu quả từ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD hoạt động trong khu vực.

"Ông Anutin và các đối tác cần tận dụng sự ổn định sau bầu cử để trấn an các nhà đầu tư, định hướng lại nền kinh tế trong tương lai và giành lại một phần vai trò lãnh đạo khu vực của Thái Lan", chuyên gia Joshua Kurlantzick của tổ chức Hội đồng Quan hệ đối ngoại nhận định.

Trước đó, ông Anutin đã nói nếu tái đắc cử, ông sẽ giữ nguyên các bộ trưởng tài chính, ngoại giao và thương mại đương nhiệm. Các doanh nghiệp kỳ vọng rằng ngay sau khi chính phủ mới được thành lập, giới lãnh đạo sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nền kinh tế vốn đã mong manh phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn sau khoảng thời gian trống quyền lực.

"Trong ba tháng đầu tiên cầm quyền, chính phủ mới cần phải đưa ra giải pháp khẩn cấp cho các vấn đề kinh tế - xã hội đã khiến Thái Lan trở thành "người bệnh của châu Á"" - báo Bangkok Post dẫn lời ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, nêu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến hoài nghi về sự thay đổi trong ngắn hạn. "Thái Lan sẽ vẫn phát triển như những gì đã diễn ra trong ba tháng qua. Chúng ta sẽ thấy chủ nghĩa dân tộc, lập trường cứng rắn đối với Campuchia và các chính sách kinh tế. Không có gì thay đổi" - chuyên gia Virot Ali, giảng viên chính trị tại Đại học Thammasat, nhận định với Hãng tin AFP.

Ủng hộ thay đổi hiến pháp Cuộc bỏ phiếu ngày 8-2 cũng bao gồm một cuộc trưng cầu dân ý hỏi cử tri liệu Thái Lan có muốn thay thế hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2017 hay không. Gần 2/3 cử tri đã ủng hộ thay đổi hiến pháp, được đánh giá trao quá nhiều quyền lực cho một Thượng viện không được bầu cử. Dù vậy, chưa có biện pháp nào được đề xuất và dự kiến sẽ mất ít nhất hai năm để ra hiến pháp mới, với thêm ít nhất hai cuộc trưng cầu dân ý nữa để bắt đầu quá trình soạn thảo và ra văn bản cuối cùng. Theo giới phân tích, với việc đảng bảo thủ Bhumjaithai dẫn dắt quá trình cải cách, sẽ khó có những thay đổi triệt để.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn