Vì sao hạt tiêu đen được xem là “vị thuốc” trong gian bếp Việt?

Những lợi ích sức khỏe của hạt tiêu đen

Hỗ trợ tiêu hóa: Tiêu đen giúp kích thích dạ dày tiết axit clohydric, từ đó hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, hạn chế đầy hơi, khó tiêu và rối loạn tiêu hóa. Tính cay nóng của tiêu còn giúp giảm tích tụ khí trong đường ruột và hỗ trợ đào thải độc tố qua mồ hôi và nước tiểu.

Có lợi cho dạ dày: Piperine trong tiêu đen kích thích vị giác, giúp dạ dày hoạt động hiệu quả hơn trong việc tiêu hóa protein và các dưỡng chất khác. Việc thêm một lượng nhỏ tiêu đen vào món ăn không chỉ tăng hương vị mà còn góp phần duy trì chức năng tiêu hóa ổn định.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Tiêu đen có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ phân giải tế bào mỡ. Bên cạnh đó, việc tăng đào thải nước và độc tố cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. Tuy nhiên, tiêu đen chỉ phát huy hiệu quả khi sử dụng vừa phải, không nên lạm dụng.

Hạt tiêu đen không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm đậm đà mà còn chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Một số nghiên cứu cho thấy, piperine có thể giúp cải thiện mỡ máu, làm giảm cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, tiêu đen góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Tác dụng kháng khuẩn: Chiết xuất từ hạt tiêu đen được ghi nhận có khả năng ức chế một số vi khuẩn gây hại, đặc biệt là vi khuẩn trong khoang miệng. Nhờ đặc tính này, tiêu đen góp phần bảo vệ răng miệng và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Tiềm năng chống oxy hóa: Tiêu đen chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính. Việc bổ sung tiêu đen hợp lý trong khẩu phần ăn có thể góp phần bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Lợi ích cho làn da: Nhờ khả năng thúc đẩy tuần hoàn và hỗ trợ đào thải độc tố, tiêu đen có thể giúp làn da trông sáng và khỏe hơn. Trong làm đẹp dân gian, tiêu đen nghiền mịn đôi khi được dùng để tẩy tế bào chết, giúp da thông thoáng và hạn chế mụn.

Lưu ý khi sử dụng hạt tiêu đen

Dù mang lại nhiều lợi ích, hạt tiêu đen không nên dùng quá nhiều, đặc biệt với người có bệnh dạ dày, trào ngược hoặc cơ địa nhạy cảm. Việc sử dụng tiêu đen nên ở mức vừa phải, kết hợp trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn