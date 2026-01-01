Chính uỷ Quân khu 4 chúc Tết cán bộ, người dân xã Đô Lương

Tiếp và làm việc với đoàn về phía xã Đô Lương có các đồng chí: Hoàng Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Trần Văn Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi trao tặng quà

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, người dân xã Đô Lương

Tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đô Lương, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã Đô Lương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo an sinh xã hội thời gian qua. Đồng thời, Thiếu tướng đề nghị, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương

Thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết và nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, đồng chí Chính ủy Quân khu 4 và đoàn công tác đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2026, nhất là công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc của Ban Chỉ huy Quân sự xã. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý thắng lợi mọi tình huống. Đồng thời, chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui Xuân, đón Tết cổ truyền theo chế độ quy định của trên, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần “vui Tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị cho công tác giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2026.

Tác giả: Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn tin: nghean.gov.vn