Tử hình hung thủ dùng súng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Bị cáo Lê Sỹ Tùng - hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai - nghe tuyên án - Ảnh: A LỘC

Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội giết người;

10 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo đã nhẫn tâm dùng súng tước đoạt mạng sống của 3 người bao gồm một trẻ em, trong khi họ không có mâu thuẫn gì với bị cáo, chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng.

Đặc biệt, sau phát súng đầu tiên, nghi nạn nhân chưa chết, Tùng đã bắn thêm bà Hạnh và ông Thiên mỗi người một phát súng, sau đó ung dung cắt két sắt, thể hiện sự tàn ác không có tính người.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo bị tâm thần phân liệt nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Trong cùng một thời gian phạm nhiều tội, không những trực tiếp tước đoạt tính mạng của nạn nhân mà còn xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của họ với những hành vi hết sức tàn độc mà xã hội không thể dung thứ.

Điều này gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, gây xôn xao trong dư luận, bất bình căm phẫn trong nhân dân.

Đồng thời xâm phạm đến các quy định độc quyền của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, gây tác động rất xấu đến trật tự trị an của địa phương.

Ngoài ra bị cáo Tùng có nhân thân xấu, từng bị tuyên mức án 24 tháng về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo. Tuy bị cáo thành khẩn khai báo nhưng thể hiện mất nhân tính, cần cách ly bị cáo Tùng vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Ngoài ra hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Tùng bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho gia đình bị hại.

Liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lưu Minh Tiến (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) 3 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;

Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Phạm Quang Huy (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: A LỘC

Bị cáo nói "có chơi có chịu", không xin giảm án

Trước đó, trả lời hội đồng xét xử, Tùng khai cuộc sống quá buồn tẻ, từ 8-9 tháng trước khi gây án, Tùng nghĩ đến việc giết người và không còn hứng thú với mô tô, săn bắn.

Sau đó Tùng lên mạng xã hội đăng bài tìm mua súng. Thông qua Huy giới thiệu, Tùng mua một khẩu súng ruger bắn đạn nổ (loại đạn thể thao) với giá 42 triệu đồng, 750 viên đạn giá 10 triệu đồng.

Tùng cho biết liên hệ với Huy qua Facebook chứ chưa gặp mặt, và chuyển khoản Huy 10 triệu tiền đặt cọc mua súng.

Tùng và Tiến hẹn gặp mặt nhau gần một siêu thị ở Tây Ninh. Sau đó Tiến chở Tùng đi lấy súng và chở ra khu ruộng vắng bắn thử. Sau đó Tùng chuyển 42 triệu đồng cho Tiến…

Tùng bác bỏ nội dung từ cáo trạng cho rằng thiếu việc làm nên đi cướp và khẳng định chưa từng sử dụng khẩu súng đi săn. Khẩu súng này Tùng nói "mua về chỉ để giết người".

Bị cáo khai từ khi mua súng tới khi gây án đã bỏ rất nhiều thời gian cho cây súng, như tập luyện thao tác thay đạn, bắn, ném lựu đạn. Đồng thời Tùng dành nhiều thời gian để tìm mục tiêu khắp tỉnh Bình Phước (cũ) trước khi gây án.

Tùng lý giải chọn nhà ông Thiên bởi có địa thế bắn từ ngoài vào nhà, có đường rút lui thuận lợi và hạn chế để lại dấu vết.

Để đối phó, Tùng mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù cùng các loại quần áo, giày dép để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng công an.

Đặc biệt, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Tùng nhiều lần đổi hành trình, thay đổi trang phục. Tùng "thủ" đạn khói để tẩu thoát khi có người báo công an hoặc vô tình công an tuần tra.

Khi được chủ tọa hỏi có ăn năn không, bị cáo Tùng lạnh lùng: "Bị cáo không ăn năn hối cải. Không khóc lóc, chơi được chịu được".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 2-10, Lê Sỹ Tùng đã dùng súng bắn chết 3 người gồm ông Đỗ Duy Thiên, bà Chu Hồng Hạnh (vợ ông Thiên) và cháu Đ.T.Th. (11 tuổi, cháu ông Thiên) tại Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở thôn 6, xã Đắk Nhau. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, các đơn vị, địa phương phối hợp, bắt giữ Lê Sỹ Tùng trong vòng 56 giờ. Qua điều tra, công an xác định Tùng đã tập luyện và tiếp cận mục tiêu gây án, và mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay. Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35m xả đạn liên tục làm chết 3 người.

Tác giả: HÀ MI - A LỘC

Nguồn tin: tuoitre.vn