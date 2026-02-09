Những loại thịt càng ăn mỡ máu càng nhiều

Thịt nướng là món ăn phổ biến được ưa chuộng nhưng có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu, gây hại sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Mỡ máu cao hay còn gọi là rối loạn lipid máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn như tăng cholesterol hoặc tăng triglyceride, hoặc tăng LDL (cholessterol xấu), hoặc giảm HDL (cholesterol tốt). Có quá nhiều cholesterol LDL trong máu có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Một số nguyên nhân gây ra căn bệnh này như yếu tố di truyền, chế độ ăn không lành mạnh, cụ thể là lượng chất béo nạp vào vượt quá khả năng trao đổi chất của cơ thể, hoặc do ít vận động.

Dưới đây là một số loại thịt bạn nên hạn chế hoặc tránh trong bữa ăn hàng ngày để kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ mỡ máu và bệnh tim.

Thịt mỡ có hàm lượng chất béo cao

Theo Sohu, thịt đỏ là loại thịt phổ biến trong chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng nó có hàm lượng chất béo cao, đặc biệt là các phần mỡ, giàu axit béo bão hòa. Việc ăn thịt đỏ trong thời gian dài, đặc biệt là các phần mỡ, dễ dẫn đến tăng nồng độ lipid trong máu, làm tăng nguy cơ mỡ máu và vấn đề tim mạch.

Nghiên cứu của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc cho thấy mỡ của động vật nhai lại như bò và cừu có tỷ lệ chất béo bão hòa đặc biệt cao (nó đông đặc rất tốt ở nhiệt độ phòng). Mỡ lợn đứng thứ hai, và tỷ lệ chất béo bão hòa trong thịt gà và thịt vịt thậm chí thấp hơn (nó đông đặc một phần ở nhiệt độ phòng).

Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là thịt cổ lợn, thịt vai lợn, thịt bò có vân mỡ và thịt cừu thái lát nhiều mỡ, dù thoạt nhìn có vẻ không béo, thực chất lại rất giàu chất béo.

Thịt chế biến có hàm lượng chất béo bão hòa lớn

Thịt xông khói và các loại thịt chế biến sẵn khác như xúc xích và lạp xưởng được chế biến từ những phần thịt đỏ béo nhất, khiến chúng có hàm lượng chất béo bão hòa lớn. Đây là yếu tố được biết đến là góp phần làm tăng mỡ máu và cholesterol cao.

Việc tiêu thụ lâu dài loại thực phẩm nhiều chất béo này có thể dễ dàng dẫn đến sự tích tụ cholesterol trong mạch máu, hình thành mảng xơ vữa động mạch, gây xơ cứng động mạch, làm tăng gánh nặng cho tim và do đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh tim mạch vành.

Ngoài ra, thịt chế biến sẵn có hàm lượng natri và chất bảo quản rất cao, làm tăng cholesterol xấu, thậm chí cản trở quá trình kiểm soát mỡ máu. Theo Health Digest, bài báo năm 2019 trên tạp chí Nutrients phát hiện chế độ ăn nhiều thịt chế biến có liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol cao hơn 22%.

Thịt nướng tăng cholesterol, nguy cơ ung thư cao

Món nướng là món ăn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các loại thịt nướng, rất ngon và trở thành món ăn phổ biến trên bàn ăn, nhất là trong các bữa ăn gia đình hoặc dã ngoại.

Tuy nhiên, phương pháp nướng thịt và hàm lượng chất béo trong thịt lại cực kỳ có hại, làm tăng cholesterol, gây hại cho người mắc mỡ máu và bệnh tim mạch vành. Các chất độc hại được tạo ra từ quá trình nướng thịt, đặc biệt là thịt nướng ở nhiệt độ cao, có tác động đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Khi nướng thịt, chất béo bị phân hủy ở nhiệt độ cao, giải phóng một lượng lớn chất gây ung thư, chẳng hạn hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) và amin dị vòng (HCA). Những chất này cũng kích thích hình thành các gốc tự do trong mạch máu, dẫn đến stress oxy hóa, làm tổn thương nội mô mạch máu, thúc đẩy sự hình thành xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, thịt nướng thường cần thêm rất nhiều gia vị như muối, đường và nước tương. Hàm lượng muối và đường cao trong các gia vị này cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về huyết áp cao, đường huyết, mỡ máu và bệnh tim mạch.

Nội tạng động vật có hàm lượng axit béo bão hòa cao

Nội tạng động vật có hàm lượng axit béo bão hòa cao. Ăn quá nhiều có thể khiến chất béo tích tụ trên thành mạch máu, làm tăng đáng kể độ nhớt của máu.

Nội tạng động vật chứa hàm lượng chất béo và cholesterol tương đối cao, đặc biệt là chất béo bão hòa và cholesterol. Đối với những người bị mỡ máu và bệnh tim mạch vành hoặc có tiền sử mắc bệnh, ăn nội tạng động vật không chỉ có thể làm tăng lượng lipid trong máu mà còn đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh.

