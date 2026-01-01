Quả cảm bóng đá Thanh Hóa

Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng chiến thắng quan trọng trước chủ nhà Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG THỊNH

Chiến thắng 2-1 trên sân chủ nhà Công An TP.HCM ở vòng 13 V-League 2025 - 2026 khiến cả giải đấu phải nhìn CLB Đông Á Thanh Hóa (ĐATH) bằng sự tán thưởng và ngợi khen.

Sau trận hòa 2-2 trước đương kim vô địch Nam Định ở vòng 12, ĐATH tưởng chừng sẽ khó gồng nổi khi phải làm khách ở sân Thống Nhất vào tối 8-2. Nói vậy bởi HLV Mai Xuân Hợp chỉ có 17 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn. Trong đó thủ môn Xuân Hoàng được xác định sẽ dự bị để đá vị trí tiền đạo.

Tiền không còn, người không đủ, nhưng tập thể ĐATH lại chơi hay hơn chủ nhà Công An TP.HCM. Người mà không ai nghĩ sẽ tỏa sáng lại mang về chiến thắng. Tiền vệ người Lào gốc Việt Damoth hai lần sút xa tung lưới thủ môn vừa lấy quốc tịch Lê Giang Patrik một cách đầy ngoạn mục.

Chính lúc này, người ta mới thấy tinh thần quả cảm của bóng đá Thanh Hóa. Trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau nhưng cầu thủ Thanh Hóa không buông xuôi. CLB không còn gì ngoài "con người Thanh Hóa", HLV Mai Xuân Hợp đã thổi bùng niềm tự hào bản địa từ các cầu thủ đồng hương.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, một người con Nghi Sơn, cho biết ĐATH chỉ có 13 - 14 cầu thủ nên không đủ người để tổ chức chiến thuật. Cầu thủ sinh năm 2004 này được HLV Mai Xuân Hợp đặc cách cho cầm bóng và nếu mệt thì cứ... đi bộ trên sân, miễn là đừng chấn thương.

Hân hoan trong chiến thắng nhưng HLV Mai Xuân Hợp không thể vui lâu. Điều này do án phạt của FIFA - "cấm đăng ký cầu thủ mới" - đang treo cho đến khi nào đội bóng thực hiện nghĩa vụ tài chính với 4 nguyên đơn là cầu thủ ngoại đang kiện ĐATH lên FIFA.

Chính lệnh cấm quốc tế này khiến đội bóng xứ Thanh không thể đăng ký thêm người. Cộng với việc nợ lương và không có thưởng, hàng loạt trụ cột đã rời đi. ĐATH phải bán cả bộ ba "cây nhà lá vườn" là Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ cho CLB Ninh Bình để có khoản tiền trang trải.

Không trả tiền để FIFA xóa án, ĐATH sẽ còn đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân sự. Hạn chót bổ sung và thay thế cầu thủ ở V-League 2025 - 2026 là ngày 17-3. ĐATH hiện tại vẫn đang "xoay tiền" trả nợ để có thể tăng cường cầu thủ. Số tiền nợ không được CLB tiết lộ với báo chí.

Trong bối cảnh hiện tại, thay vì buông xuôi, bóng đá Thanh Hóa vẫn nỗ lực từng trận để không rớt lại. Ban huấn luyện và cầu thủ đều tin vào điều "chắc chắn có ánh sáng phía trước". Và những gì đội bóng thể hiện trên sân đã làm nức lòng người hâm mộ Thanh Hóa trong hoàn cảnh này.

Tác giả: QUANG THỊNH

Nguồn tin: tuoitre.vn