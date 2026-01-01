Dựng lại ngôi trường từng bị lũ 'xóa sổ' ở vùng biên xứ Nghệ

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 9-2, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn FPT.

Sáu tháng trước, xã Mỹ Lý (trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn) hứng chịu trận lũ ống, lũ quét lịch sử sau cơn bão số 3 (bão Wipha).

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 tại bản Xiềng Tắm thiệt hại nặng nề. Dãy nhà học hai tầng bị bùn đất vùi lấp gần hết tầng một, toàn bộ khối nhà cấp bốn trôi xuống suối, nhiều công trình phụ trợ ngập sâu trong bùn, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 12-8, Bộ Công an phát động chương trình xây dựng nhà ở và trường học hỗ trợ đồng bào, con em các dân tộc tại Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Wipha.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, Nghệ An thiệt hại nặng nề sau mưa lũ do bão số 3 - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại xã Mỹ Lý, việc xây dựng lại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 có sự đồng hành của Tập đoàn FPT. Đây là công trình trọng điểm, được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để thầy và trò sớm có nơi dạy và học khang trang sau lũ, kịp thời trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Dự án được quy hoạch đạt chuẩn trường vùng biên giới, gồm khối hiệu bộ và hỗ trợ học tập hai tầng; nhà học chức năng kết hợp nhà ăn; khối lớp học; khu nội trú học sinh; nhà công vụ giáo viên; bếp ăn; nhà đa chức năng cùng các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, bể nước, cổng chính.

Tổng diện tích xây dựng hơn 13.700m2, với giá trị 95 tỉ đồng.

Công trình thuộc danh mục xây dựng hoặc cải tạo 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trong năm 2025, dự kiến hoàn thành trước 30-8-2026.

Sau gần bốn tháng thi công, dự án đã hoàn thành phần thô các hạng mục. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục hoàn thiện những phần còn lại để đưa công trình vào sử dụng.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, Nghệ An được đầu tư xây dựng với số vốn 95 tỉ đồng - Ảnh: TÂM PHẠM

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - đánh giá việc khẩn trương hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới, giữ vững chủ quyền từ gốc rễ là cộng đồng dân cư.

Ông Tùng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu sớm hoàn thành toàn bộ 500 căn nhà và bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 - cho biết sau khi trường cũ bị lũ cuốn trôi, để không gián đoạn việc học, giáo viên và phụ huynh đã dọn dẹp, mượn tạm nhà văn hóa bản làm lớp học. Sáu điểm trường lẻ được bố trí giáo viên cắm bản nhằm duy trì việc dạy và học.

"Đây không chỉ là công trình giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học của nhà trường mà còn là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", ông Hà bày tỏ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cùng đoàn đại biểu tham quan các lớp học Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 - Ảnh: HỒ HƯNG

Chủ trương đầu tư 248 trường liên cấp tại các xã biên giới được Bộ Chính trị xác định tại Thông báo số 81 ngày 18-7-2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh. Các trường được đầu tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích; mỗi công trình rộng 5-10ha, quy mô khoảng 30 lớp, đáp ứng cho khoảng 1.000 học sinh, bảo đảm hạ tầng điện, nước sạch, giao thông và viễn thông.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn