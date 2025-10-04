Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh mang trăng rằm sẻ chia, yêu thương lan tỏa tới trẻ em vùng cao Nghệ An

Đoàn thăm khám và cấp phát thuốc cho trẻ em tại trường tiểu học Mỹ Lý 1

Năm 2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh phối hợp cùng CLB Báo chí Nghệ An, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Mỹ Lý mang “Vầng Trăng Yêu Thương” đến với xã Mỹ Lý – một vùng đất còn nhiều thiếu thốn, nơi nhiều bản làng chưa có điện, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân và trẻ em. Có những người đi bộ hàng giờ để được thăm khám, nhiều trường hợp bị cao huyết áp nhưng chưa được chẩn đoán, theo dõi thường xuyên và điều trị bằng thuốc đầy đủ. Đây chính là giá trị thiết thực mà chương trình mong muốn mang đến – giúp bà con vùng miền núi được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Những trang thiết bị nội soi, siêu âm hiện đại được sử dụng để kiểm tra sức khỏe cho người

Cùng với chăm sóc sức khỏe, chương trình còn trao đi yêu thương qua những món quà ý nghĩa: 15 triệu đồng học bổng và 04 chiếc xe đạp dành cho các em học sinh nghèo hiếu học, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường đến trường.

Song song đó, một đêm hội Trung thu rộn ràng đã được tổ chức với sự chung tay của cán bộ nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và CLB Báo chí Nghệ An. Những tiết mục văn nghệ, những chiếc lồng đèn rực rỡ đã mang đến bầu không khí đoàn viên, ấm áp, để các em nhỏ nơi biên giới được trọn vẹn niềm vui đón Tết Trung thu.

Đại diện đoàn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh trao học bổng và quà tặng cho các em nhỏ tại đêm hội “vầng trăng yêu thương”

Hình ảnh nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo và niềm hạnh phúc của các em nhỏ khi tham gia “Vầng Trăng Yêu Thương” chính là động lực để Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tiếp tục nỗ lực duy trì các hoạt động trách nhiệm xã hội, đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn