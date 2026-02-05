Chuối

Chuối là thực phẩm màu vàng phổ biến nhất, nổi tiếng với hàm lượng Kali dồi dào, giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất xơ hòa tan trong chuối còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, đồng thời cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện để ngăn ngừa chuột rút và mệt mỏi cơ bắp.

Ngô (Bắp)

Ngô vàng chứa hàm lượng cao Lutein và Zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng đối với mắt. Những hoạt chất này giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Bên cạnh đó, lượng chất xơ không hòa tan trong ngô còn hỗ trợ đắc lực cho việc phòng ngừa táo bón và các bệnh lý về đại trực tràng.

Những thực phẩm màu vàng ngon, bổ, rẻ Việt Nam cực sẵn lại ít được tận dụng (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Bí ngô (Bí đỏ)

Bí ngô là nguồn cung cấp Beta-carotene hàng đầu, hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Vitamin A. Vitamin A không chỉ giúp mắt sáng mà còn tăng cường hàng rào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bí đỏ còn thúc đẩy sản sinh collagen, giúp làn da luôn căng mịn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Ớt chuông vàng

Ít ai biết rằng ớt chuông vàng chứa lượng Vitamin C cao gấp đôi so với các loại quả họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thụ sắt, chữa lành vết thương và tăng cường sức đề kháng tổng thể. Việc thêm ớt chuông vàng vào món salad hoặc xào không chỉ giúp món ăn rực rỡ hơn mà còn giúp cơ thể bạn chống lại tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa một cách hiệu quả.

Củ nghệ

Màu vàng đặc trưng của nghệ đến từ Curcumin – một hợp chất có khả năng kháng viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ. Nghệ được sử dụng rộng rãi trong y học để hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, giảm đau xương khớp và hỗ trợ giải độc gan. Việc kết hợp nghệ cùng một ít tiêu đen trong chế biến món ăn sẽ giúp cơ thể hấp thụ Curcumin tốt hơn gấp nhiều lần, mang lại lợi ích tối đa cho sức khỏe.

Dứa (Thơm)

Dứa không chỉ mang lại hương vị nhiệt đới sảng khoái mà còn chứa Enzyme Bromelain độc đáo. Bromelain giúp phân hủy protein, làm giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ điều trị các chứng đầy hơi, khó tiêu. Đặc biệt, hoạt chất này còn có tác dụng giảm sưng, đau và viêm sau chấn thương hoặc phẫu thuật, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng hơn.

Khoai tây vàng

Khoai tây ruột vàng là nguồn cung cấp tinh bột lành mạnh kèm theo lượng Vitamin B6 và Magie đáng kể. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Kali trong khoai tây cũng góp phần cân bằng điện giải, đặc biệt tốt cho những người thường xuyên vận động mạnh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn