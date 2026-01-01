Madam Pang trả mãi chưa xong khoản nợ 500 tỉ đồng của bóng đá Thái Lan

Madam Pang khổ sở vì món nợ khổng lồ của bóng đá Thái Lan - Ảnh: SIAM

Người hâm mộ bóng đá khu vực ắt hẳn chưa quên khoảnh khắc Madam Pang khóc trong cuộc họp báo diễn ra vào tháng 3 năm ngoái, khi bà công bố khoản nợ khổng lồ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Khoản nợ này do người tiền nhiệm của Madam Pang, cựu Chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang, gây ra.

Cụ thể, FAT đã thua kiện trong vụ tranh chấp với Tập đoàn Siam Sport. Tập đoàn truyền thông này kiện FAT đòi 1,4 tỉ baht vì FAT đơn phương hủy hợp đồng bản quyền Thai League.

Sau nhiều phen kiện tụng, Tòa án tối cao ở Thái Lan đã giảm khoản nợ này xuống còn 360 triệu baht (300 tỉ đồng), kèm thêm 200 triệu baht (166 tỉ đồng) lãi suất.

Và trong chia sẻ mới đây, Madam Pang cho biết FAT đã trả gần như đầy đủ khoản lãi suất này. Đây vốn là một tin vui, nhưng cũng khiến người hâm mộ lo lắng.

"Thật tội nghiệp cho Madam Pang. Bà ấy vốn không có tội tình gì trong vụ việc này, nhưng đã làm việc hết mình cho bóng đá Thái Lan, tất cả chỉ để trả nợ", một CĐV bình luận trên diễn đàn Pantip của Thái Lan.

Báo Thairath cũng bình luận: "Người phụ nữ này đã nỗ lực lèo lái con thuyền bóng đá Thái Lan tiến tới, bằng những khoản tiền sạch, và giải quyết sóng to gió lớn từ các khoản nợ nần vốn không phải do lỗi của bà ấy".

Dưới nhiệm kỳ của Madam Pang, bóng đá Thái Lan không gặt hái được nhiều thành công, và tệ nhất là khi họ mất cả 4 HCV môn bóng đá tại SEA Games 33.

Dù vậy, những nỗ lực giúp FAT trả nợ của Madam Pang rất được CĐV Thái Lan ghi nhận. Suốt 1 năm qua, bà đã làm hết mình để trả xong khoản nợ từ lãi suất của món nợ gốc.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, FAT vẫn còn khoản nợ gốc 360 triệu baht với Siam Sport - vẫn là một con số khiến Madam Pang phải "oằn lưng".

