Chậm chuyến bay từ 2 giờ trở lên phải phục vụ hành khách ăn uống

Bộ Xây dựng đề xuất quy định phục vụ, hỗ trợ, bồi thường khi chậm, hủy chuyến theo hướng tăng quyền lợi cho hành khách - Ảnh: NIA

Đó là điểm mới so với quy định hiện hành về hỗ trợ, phục vụ hành khách khi bị chậm chuyến được đưa vào dự thảo nghị định về vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành và tổ chức liên quan.

Theo dự thảo nghị định, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế trễ hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo lịch bay được hãng cập nhật đến thời điểm 15h của ngày hôm trước.

Khi chuyến bay bị chậm, hãng có nghĩa vụ thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chậm chuyến; cập nhật thời gian dự kiến khởi hành mới trên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.

Theo quy định hiện hành, với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không chỉ chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành phù hợp hoặc chuyển sang chuyến bay khác cho hành khách.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định bổ sung quy định trong trường hợp chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ ăn và uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Đối với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, dự thảo nghị định quy định hãng hàng không có nghĩa vụ phục vụ ăn uống với hành khách và hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng trong trường hợp hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Đối với chuyến bay chậm trên 4 giờ trở lên, hãng hàng không ngoài thực hiện nghĩa vụ như chuyến bay chậm 3 giờ trở lên còn phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay.

Việc bổ sung quy định phục vụ ăn uống và hoàn vé với khách bị chậm chuyến bay từ 2 và 3 giờ trở lên là điểm mới. Bởi vì theo quy định hiện hành, hãng hàng không có nghĩa vụ hoàn vé cho khách khi chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, không bắt buộc hãng phục vụ ăn uống khi chuyến bay chậm từ 2 và 3 giờ trở lên.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng hàng không có nghĩa vụ phục vụ ăn uống, hoàn vé cho hành khách, trường hợp hành khách không yêu cầu hoàn vé hãng phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của sân bay, của địa phương.

Với trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc hành khách đã có vé và đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị hãng hàng không từ chối vận chuyển, dự thảo nghị định quy định hãng phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị hủy hoặc lý do bị từ chối vận chuyển.

Đồng thời hãng bay cung cấp các phương án để hành khách xem xét và lựa chọn gồm:

Chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác, miễn trừ điều kiện hạn chế khi chuyển đổi và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Nếu hành khách từ chối áp dụng các phương án trên, hãng hàng không có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với hành khách.

Đối với hành khách của chuyến bay bị hủy mà chờ đợi tại sân bay từ 2 giờ, hãng phải phục vụ ăn và uống, bố trí chỗ nghỉ như trường hợp chuyến bay bị chậm.

Ngoài các nghĩa vụ trên, hãng hàng không còn phải bồi thường cho hành khách khi hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển hành khách đã có vé.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung các quy định về hoàn vé, mốc hoàn tiền, phục vụ hành khách khi chuyến bay bị chậm, bị hủy là để nâng cao nghĩa vụ của hãng hàng không và đảm bảo quyền lợi của hành khách. Sau khi nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường; nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo của hãng hàng không trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến để thay thế các quy định hiện hành.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ