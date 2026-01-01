Campuchia trục xuất thêm 740 người nước ngoài trong chiến dịch trấn áp tội phạm

Lực lượng Campuchia tiến hành trục xuất các lao động nước ngoài trái phép - Ảnh: KHMER TIMES

Đây là vụ trục xuất mới nhất của Chính phủ Campuchia trong chuỗi nỗ lực tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ và lừa đảo qua mạng.

Hôm 8-2, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sok Veasna đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra và trục xuất 428 người nước ngoài, theo báo Khmer Times ngày 10-2.

Những người này thuộc 10 quốc tịch, gồm Liberia, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc, Myanmar và Indonesia, trong đó có 312 công dân Trung Quốc.

Hàng nghìn công dân nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị trục xuất khỏi Campuchia trong gần 10 ngày đầu của tháng 2.

Theo Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, các vụ trục xuất phản ánh cam kết của nước này trong chiến dịch triệt phá và xóa bỏ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Giới chức Campuchia nhấn mạnh các biện pháp thực thi pháp luật được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn công cộng ở cả trong nước lẫn quốc tế, đồng thời cam kết sẽ không có ngoại lệ đối với các đối tượng cầm đầu đứng sau.

Bên cạnh đó chính quyền cũng sẽ tăng cường hoạt động giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân bị lừa ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm tạo điều kiện để họ hồi hương an toàn.

Thái Lan bắt giữ 10 lao động nhập cư Campuchia Báo Khmer Times cùng ngày 10-2 dẫn lời người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan Parach Rattanachaiyapan cho biết nước này đã tăng cường giám sát và bắt giữ 10 lao động nhập cư người Campuchia tại tỉnh Chanthaburi. Kết quả điều tra cho thấy những công dân Campuchia này bị phát hiện không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ vào Thái Lan. Hiện những người này đang bị tạm giam để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

