Tranh cãi quanh chuyện 'đội bóng giải hạng 3 Trung Quốc hỏi mua Đình Bắc'

Đình Bắc đang nhận được nhiều sự chú ý của làng bóng đá châu lục - Ảnh: NGỌC LÊ

Thông tin này được đưa ra từ một bài viết trên trang 163 của Trung Quốc, cho biết CLB Guangxi Hengchen của Giải hạng 3 Trung Quốc muốn hỏi mua ngôi sao Nguyễn Đình Bắc của CLB Công An Hà Nội.

Thông tin này được truyền thông, mạng xã hội Việt Nam đăng tải lại, tạo nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều CĐV Việt Nam cho rằng Guangxi Hengchen đã quá... ngông cuồng khi hỏi mua ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, bởi Đình Bắc có trình độ cao hơn nhiều so với giải đấu hạng 3 của Trung Quốc.

Sau 1 ngày, truyền thông Trung Quốc đã ghi nhận lại phản ứng của CĐV Việt Nam, và đưa ra nhiều thông tin đính chính.

Bài viết trên Sohu cho biết: "163 cũng chỉ là cổng thông tin, thông tin trên đây chưa được kiểm chứng. Hiện chưa có thông tin nào từ các trang báo chính thống cho biết Guangxi Hengchen đã hỏi mua, hoặc có ý định mua Đình Bắc".

Thêm vào đó truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra rằng việc mô tả Guangxi Hengchen là "đội bóng giải hạng 3" hiện tại không chính xác. Ở mùa giải trước, Guangxi đã vô địch Giải hạng 3, qua đó giành vé lên Giải hạng 2 (China League 1).

China League 1 mùa giải 2026 sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng sau, vì vậy cho đến thời điểm này đã có thể mô tả Guangxi Hengchen là đội bóng ở Giải hạng 2 Trung Quốc.

Ngay cả số tiền 300.000 euro (9,2 tỉ đồng) được 163 đăng tải nhiều khả năng cũng không chính xác. 300.000 euro là định giá của Transfermarkt dành cho Đình Bắc, và nhiều khả năng trang tin này đã căn cứ theo giá trị thị trường của Đình Bắc.

Guangxi Hengchen được mô tả là một "đại gia mới nổi" của bóng đá Trung Quốc, với mức đầu tư mạnh mẽ trong 2 năm qua. Đội bóng ở Quảng Tây này được kỳ vọng sẽ sớm vươn lên China Super League (Giải vô địch Trung Quốc).

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn