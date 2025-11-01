Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh khởi động chương trình “Phẫu thuật nụ cười 2025”

Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cùng nhiều dị tật phần mềm khác. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em tại Nghệ An và khu vực lân cận.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Operation Smile Việt Nam. Thông qua việc phát hiện và can thiệp sớm, đội ngũ y bác sĩ mong muốn giúp các em hạn chế biến chứng, cải thiện chức năng ăn uống, phát âm và thẩm mỹ. Điều này không chỉ giúp thay đổi diện mạo mà còn góp phần phục hồi các chức năng cơ bản, tạo nền tảng để trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Trong đợt triển khai năm 2025, chương trình sẽ tiếp nhận các trẻ em có một trong các biểu hiện sau:

- Nhóm dị tật khe hở môi – hàm ếch: Trẻ chưa được can thiệp hoặc đã phẫu thuật nhưng còn tồn tại di chứng cần can thiệp bổ sung.

- Nhóm dị tật khác: Trẻ em thừa ngón, dính ngón, co rút ngón, thừa sụn vành tai và dị tật sụp mí bẩm sinh.

Tất cả hồ sơ sẽ được đội ngũ bác sĩ chuyên môn thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án can thiệp phù hợp nhất cho từng bệnh nhi.

Các chuyên gia y tế sẽ thăm khám và trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho trẻ.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra theo lịch trình cụ thể như sau:

· Khám sàng lọc: Ngày 05/12/2025

· Phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu: Từ ngày 06/12 đến 09/12/2025

· Địa điểm: Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - Số 99 Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú, Nghệ An

· Đội ngũ thực hiện: Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và chuyên gia từ Operation Smile Việt Nam

Phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho trẻ tham gia chương trình vui lòng liên hệ qua các kênh sau để được hỗ trợ:

· Hotline hỗ trợ: 0901747173

