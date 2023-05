Your browser does not support the video tag.

Giây phút sợ hãi khi máy bay thương mại chở 200 người bật mở giữa không trung.

Theo CNN, chiều 26/5, một máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines đã bật mở cửa khi đang chuẩn bị hạ cánh ở Daegu, Hàn Quốc.

Đại diện hãng hàng không cho biết một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi ở ghế khẩn cấp dường như đã mở cửa khi máy bay ở độ cao khoảng 213 mét so với mặt đất và còn khoảng 2 đến 3 phút nữa là hạ cánh xuống thành phố Daegu - cách 240 km về phía nam Seoul. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn.

Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông đã bị bắt giữ. Theo Asiana Airlines, có tổng cộng 200 người trên máy bay, trong đó có 194 hành khách.

Loại máy bay được xác định trên trang web theo dõi Flightradar 24 là Airbus 321. Chiếc máy bay đang trên hành trình từ đảo Jeju, ngoài khơi bờ biển phía nam của Hàn Quốc, đến Daegu.

Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings mô tả vụ việc là “rất kỳ lạ”. Ông nói với CNN: “Về mặt kỹ thuật, không thể mở những cánh cửa đó trong chuyến bay".

