Máy bay Piper PA-25-235 một động cơ gặp nạn khoảng lúc 12h45 và bốc cháy dữ dội khiến phi công Mitchell Knaus, 28 tuổi, thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, phi công Kraus có tổng cộng 325 giờ bay và chưa đầy 20 giờ kinh nghiệm lái chiếc máy bay mang biểu ngữ bị rơi. Máy bay này được vận hành bởi Công ty Aerial Banners Inc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô